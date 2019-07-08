瘋電影／0.0赫茲　大學社團不聽勸硬闖凶宅賠上性命

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情沒有驚喜，B級恐怖片，不脫離惡鬼附身和驅鬼模式，內容沒什麼邏輯，不過過程沒有冷場，恐怖片最不容易冷場，而鬼魂附身的畫面也耳熟能詳，沒有新構思，就是打發時間的影片。

非常低成本的操作，場景極少，有電影特效，最後結局有懸念，沒有因果，沒來由的就是附身驅鬼，還有人莫名其妙地死去，也都不必交代，畢竟電影已經安排了魔鬼附身，所以所有的死亡大家都歡迎對號入座，也沒交代死因死期和死法，還滿阿沙力的一部恐怖片。

片 名：0.0赫茲

英文名稱：0.0MHz

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2019-06-14

片 長：01時42分

導 演：劉先東

演 員：鄭恩地 、 李成烈

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

我們欲想窺看那未知的世界，但它們早已經在某處窺看著我們。



沒有不能被證實的靈異現象！「0.0赫茲」是個專門研究超自然現象的神祕社團，五個成員前往一處知名廢棄凶宅進行探險，測試當腦波與0.0赫茲同步時，是否真能召喚到鬼魂現身並接收來自靈界的訊息，殊不知卻引發一連串無法停止的靈異現象，不斷襲擊他們……

▲女巫世家的小女，有點厭世。

▲在這個追逐鬼屋的社團，年輕人非常好玩。



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