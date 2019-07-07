噁！草屯大量馬陸竄出「密集蠕動」　特生中心：跟地底環境改變有關

▲南投縣草屯鎮隘寮溪附近田埂冒出大量馬陸，讓人看的頭皮發麻。（圖／陳國大提供）

記者白珈陽／南投報導

「哇～太噁了吧，看了讓人頭皮發麻！」南投縣草屯鎮鄉土語言教師陳國大，5日經過草屯鎮隘寮溪堤防時，發現田埂上佈滿了密密麻麻的馬陸，他用手機拍下PO上網，引起網友熱烈討論，有網友質疑馬陸大量出現是預言地震即將發生？特生中心則表示，可能跟季節轉換、地底壓力及含水量改變有關。

陳國大說，5日傍晚他到住家附近的提防散步，走到一半突然發現田埂上爬滿了密密麻麻的馬陸，由於過去沒有發生過馬陸大量冒出這樣的事情，即使發現馬陸，也只是零星的幾隻，他猜想可能是因為氣候因素所導致。

▲特生中心表示，馬陸大量竄出跟季節轉換與地壓或地底水含量改變都有關。

他將影片PO上網，網友看了影片之後紛紛在底下留言，「也太噁了吧！要地震了嗎？」、「看了讓人頭皮發麻…」，而當地民眾表示，最近在當地隘寮溪的周圍、田埂和道路，都發現大批馬陸竄出地面，過去從沒發生類似的事情，很擔心是否環境受到汙染或變化。

行政院農委會特生中心說，馬陸喜歡待在潮濕和腐葉的地方，會吃腐葉使其變成土壤中的有機肥，算是益蟲，沒有毒性也不會咬人，會大量竄出可能是因為季節轉換、地底壓力或地底水含量改變，由於馬陸對環境改變相當敏感，並能感受到氣壓的變化，近日南投雨量豐沛，導致土壤飽含水份，馬陸為了避難，才大量湧出地面，待土壤中環境變得舒適，又會回到地下，請民眾不必驚慌。