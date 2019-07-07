川普剛宣佈「插旗」　中科院士：中國將於2020年首探火星

▲NASA「洞察號」在2018年27日凌晨4時許（台灣時間）成功登陸火星。（圖／翻攝自NASA）

記者馬叔安／綜合報導

中國科學院院士歐陽自遠稍早表示，中國將於2020年探測火星，通過火星衛星、火星著陸器、火星車天地聯合探測火星。他說，火星繞著太陽轉一圈約需687天，所以一定要在關鍵的時候，才能進行探測。無獨有偶的是，就在日前的美國國慶日，總統川普宣佈，美國有一天會在火星立下美國國旗。

根據《21世紀經濟報導》，歐陽自遠於2019軟體定義衛星高峰論壇表示，中國明年將要探測火星，人類探測火星已有45次，但成功的只有18次，成功率只有40%，「火星探測不是說你想什麼時候發射就發射。每隔26個月才有一次機會。你丟了這個機會，對不起，兩年零兩個月以後才能再發射一次，否則到不了火星。」

▲美國獨立紀念日，川普發表演說。（圖／路透）

他指出，此次中國探測火星，「將有一個火星的衛星繞著火星飛，還有一個火星的著陸器，以及一個火星車。這三件東西實現天地聯合探測火星，火星車已經做好了」，而火星探測的首要科學問題，是期望在探測火星生命活動訊息上有所突破，並為火星本體科學累積資料，以及探討火星的長期改造，與今後建立人類第二個棲息地的前景。

美國國慶當地時間4日登場，總統川普今年特別打破慣例，前往華府林肯紀念堂發表演說。他宣稱，美國很快會再把人類送到月球，「接下來我們將很快重返月球，而且有天我們會在火星立下美國國旗。」

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