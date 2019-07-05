中美空軍抗戰文物特展　忠實呈現飛虎隊光榮戰史

軍聞社／記者葛芃欣報導

空軍司令部4日於忠勇藝廊舉辦「中美空軍抗戰文物特展」開幕活動，展出多件文物、史料等珍貴紀錄，呈現對日抗戰期間飛虎隊的榮耀戰史。

開幕典禮由空軍司令熊厚基上將主持，邀請官兵代表參加，熊司令特別致贈彭斯民老師感謝狀，老師也回贈「紀念飛虎隊成立50週年簽名版」海報人供司令部典藏，表達對空軍的支持與敬意。

熊司令致詞時感謝彭老師提供價值超過千萬的文物讓官兵欣賞，期望透過珍貴的文物，能使觀眾體會過去飛虎隊成立，以及與日軍在滇緬上空浴血奮戰的艱辛過程。