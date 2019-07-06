▲ 新北雙溪悠遊日夜荷花田，白天花劇場「魚戲荷中」夜賞睡蓮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜於6日上午來到雙溪上林荷花田，出席「新北稼日蒔光－雙溪荷所在」活動，給在地努力耕耘的鄉親加油打氣。侯友宜觀賞「花劇場－魚戲荷中」表演，跟隨舞者指示踏入荷田，與民眾同樂。民眾見到侯市長紛紛爭相握手，現場氣氛熱鬧，美花美景伴民眾度過假日好時光。

侯友宜表示，雙溪從2015年開始每年舉辦荷花季活動，近年來，地方環境意識啟蒙，感謝在地里長、學校、餐廳、農友、民眾長期以來的付出，與市府、公所緊密結合在一塊，一起努力打拼，以友善耕作方式栽植上林荷花田，面積逐年擴大，形成雙溪最美麗的亮點。

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▲ 新北雙溪悠遊日夜荷花田，侯市長與當地里長簡德福（右2）一起動手剝蓮子。



侯友宜說，希望吸引更多大朋友小朋友來雙溪玩，認識雙溪的好山好水，也呼籲民眾來賞花的同時，也不要忘記逛逛農夫市集，選購在地友善耕作蔬果，或者今年新推出的荷花便當，以實際行動支持在地農友！

景觀處表示，今年有別過往特加入花劇場與夜賞睡蓮等元素，凸顯地景「美」的價值，並將活動延長至七夕情人節，長達一個多月。其中「花劇場－魚戲荷中」是以現場看到的整片荷花田作為舞台，藉由藝術舞蹈展現地景之美，更精心設計了互動橋段。

▲ 新北雙溪悠遊日夜荷花田，花劇場舞者於荷花田間表演。

上午在現場熱情的鼓聲，以及舞者盛情帶動下，侯友宜與民眾紛紛和舞者搭起肩，走入荷花田，一同化為荷田風景，與藍天、白雲、荷葉、荷花融為一體。參與民眾紛紛表示「太好玩了！」景觀處提醒，花劇場於7月14日15：30、7月20日16：30、7月28日15：30還有三場演出，請民眾把握時機，勿錯過藝術與地景之美。

景觀處補充，除了白天賞荷之外，推薦民眾也可以在雙溪待晚一點，留下來「夜賞睡蓮」！今年上林荷花田以浪漫為主題，擴大打造3000平方公尺的地景燈飾區，白色與桃紅色的睡蓮，與池中放置的馬卡龍色球燈、池畔的條燈和造型燈，一同輝映出粉嫩又璀璨的場景。

▲ 新北雙溪悠遊日夜荷花田，今年首次推出夏季限定荷花便當。

▲ 新北雙溪悠遊日夜荷花田，農夫市集販售當地友善農耕蔬果。