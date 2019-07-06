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巡視南迴工程　蘇貞昌：屏東-台東需要安全的路

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▲行政院長蘇貞昌6日到屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長蘇貞昌6日到屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌6日到屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫」時表示，拓寬工程完後，不僅比原道路少了5公里，屏東、台東車程往返時間更縮短30分鐘。而由於施工過程天然災害造成成本提高，為使工程順利進行，行政院再核定增加經費23億餘元，期盼能在2019年底前完工。

▲行政院長蘇貞昌6日到屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇揆致詞、和工作人員合影。

▲行政院長蘇貞昌6日到屏東視察「台9線南迴公路拓寬改善計畫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇院長說，50年前他大學畢業時，跟弟弟從屏東老家騎腳踏車，從屏東市到楓港、轉進南迴公路，一路騎到台東。對沿路彎彎曲曲、高高低低，與各種風光明媚，非常熟悉。

蘇揆指出，他曾任屏東縣長，深知屏東人期待一條更方便、安全、快捷的道路往來台東。南迴公路拓寬改善工程設計優越，從草埔到台東全線4線道，是準快速道路，完工後不僅比原道路少了5公里，屏東、台東車程往返時間更縮短30分鐘。

蘇院長表示，南迴公路是連繫屏東與台東地區的重要交通幹道，拓寬改善工程除高架道路、隧道貫通的艱難土木施作，還包括水電、消防及醫療設備，今天特地來慰勞工程人員的辛苦，表達最高的敬意與感謝，讓艱難的工程如期如質進行，實現鄉親多年的期待。

另交通部表示，政府為維護用路品質，自2011年起持續推動南迴公路拓寬，工程除拓寬既有路網「香蘭－金崙」、「金崙－大鳥段」兩個路段，並以隧道、高架等不同方式避開地質脆弱區域，新建「安朔－草埔」路段。道路拓寬將使車流更順暢、行車更安全，工程並結合自然景觀、融入山海景色，是屏東與花東地區觀光必經之路，沿途風光也將成為觀光亮點。

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關鍵字：行政院長,蘇貞昌,台9線,南迴拓寬工程

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