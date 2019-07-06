橡皮筋綁男友生殖器「勒殺逃逸」！狠小三恍神車禍露餡　遭逮收押

▲屏東縣里港警方在黃男陳屍地現場蒐證 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

65歲江姓婦人，不滿75內埔鄉因恍神自撞路旁機車逃逸，行蹤曝光，被檢警循線逮獲，依殺人罪嫌聲押獲准。歲黃姓男友花心，在魚湯放入安眼藥後，用橡皮筋綁住他的生殖器，欲剪斷生殖器不成，憤而用麻繩將他勒斃，棄置屏東縣鹽埔鄉南華大橋提防後，駕駛死者車輛逃逸租屋處，途經

▲警方拉起封鎖線蒐證。

根據里港警分局新聞稿說，7月4日清晨4時許接獲民眾報案，指稱於鹽埔鄉南華大橋堤防上道路，發現一名男子躺臥路上，已無呼吸心跳，警方到場後，隨即通知救護人員到場檢視該男子無生命跡象，該男子身著紅色上衣，只穿著內褲，現場無遺留任何證件及車輛，處理員警於現場拉起封鎖線並鑑識人員到場採證。

由於死者身上並無任何證件，經警方追查，發現死者為居住在屏東縣鹽埔鄉70餘歲的黃姓男子，經通知家屬前來確認無誤，全案報請地方檢察署廖檢察官維中相驗，初步認定該名男子疑似非自然死亡，即指揮里港警分局深入追查。

檢警趕往死者家中了解狀況交往情形；死者親友表示，死者平時有兩一輛車代步，現場卻找不到這輛車，懷疑被嫌犯開走。

家屬親友也說，死者有一位交往多年的女友，這位女友原住高雄市，據說目前租屋在屏東縣萬巒地區。警方趕往查訪，途中聽說內埔鄉發生一起肇事逃逸案件，有一輛車自撞路旁機車後，駕駛下車逃逸，將車輛棄現場。

警方調閱案發地點監視器，發現是死者的車輛，江女事後回到肇事地點，準備開走死者車輛，被警方發現攔查，她承認黃男最近不時對她冷潮熱諷，嫌她長得不好看，又矮又黑，4日中午以魚湯加安眠藥、酒，給死者吃後，趁他昏睡，以橡皮筋綁住他生殖器，要用剪刀剪斷，卻找不到剪刀，就以車上麻繩勒斃男友棄屍。檢方訊後依殺人重罪向法院聲押獲准。