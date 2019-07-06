屏東銀髮畸戀！小三勒殺情夫「橡皮筋復仇」　肇逃被逮驚曝：下雨才留他全屍

記者莊智勝／屏東報導

屏東縣高樹鄉驚爆駭人聽聞的情殺命案，65歲的江婦悄悄與已婚的黃姓老翁（75歲）交往多年，但近日2人感情變調，黃翁提出分手，甚至還在談判時出言嘲諷，揶揄江婦外表「又矮又黑」；江婦遭到激怒，憤而掏出麻繩勒斃男友，還以橡皮筋層層纏繞男友生殖器洩憤。在案情曝光後，江婦逃離現場時還因太過緊張而發生車禍肇逃，當場被警方逮捕；在偵訊時，江婦還語出驚人地表示，原本還想拿剪刀剪除黃翁生殖器，但因下雨沒去買剪刀，這才作罷。

▲江婦發狠勒斃黃翁後，因力氣不夠、抬不起男友屍體，最後只將他拖下車隨意棄置路旁，旋即駕車逃離。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方初步調查，這起手法詭異的情殺案就發生在3日晚間，兇嫌江婦家住萬巒，平時在知名豬腳店上班；江婦明知黃姓老翁已婚，但2人仍是悄悄發展畸戀，交往長達3年多。

近日江、黃2人感情觸礁，開始因生活瑣事而發生爭執；江婦不滿黃翁時常在他面前吹噓自己在外行情相當好，只要有心，要再找到新女友絕非難事，甚至還常常以難聽、貶低性言語出言侮辱，嘲笑她又矮又黑，令江婦心裡逐漸產生不滿。日前江婦意外發現黃翁疑似在外劈腿，甚至還向她提出分手要求；江婦回想起過去自己對這段感情盡心盡力付出，但卻換來男友嘲諷相待，不但不支付2人共同生活費，就連有時間也不願帶她外出踏青，進而在腦中萌生殺害男友的念頭。

3日中午，心中滿是怨恨的江婦帶著摻有安眠藥的魚湯到黃翁工作的工寮探訪，黃翁不疑有他喝下，腦袋開始顯得昏昏沉沉；江婦眼見男友並未完全失去意識，便提議到南華大橋堤防散步，隨即拿出預藏好的麻繩將黃翁狠狠勒斃，確認他死亡後，江婦還在其生殖器上層層纏繞橡皮筋洩憤，待怒火宣洩完畢後，江婦隨手將黃翁遺體推下車，接著開著他的車逃離現場。

4日清晨，晨運的民眾發現黃翁倒臥路旁，且身上僅穿著紅色上衣及內褲，已經沒有呼吸心跳，嚇得急忙報警；警方經初步勘驗，確認黃翁並非自然死亡，且由於其生殖器上纏滿橡皮筋，懷疑情殺可能性相當大，因此開始鎖定方向展開深入追查。

▲黃翁的遺體在清晨時分被晨運的民眾發現。（圖／記者陳崑福翻攝）

另一方面，江婦在犯下殺人重案後情緒相當驚慌，4日上午8時許開著黃翁的車逃逸時還在萬巒鄉失控撞上一部機車，由於當下江婦害怕自己被警方找到，因此急忙跳下駕駛座棄車逃逸，直到事後懊悔又徒步折回現場取車時，才被接獲騎士報案、前往現場處理事故的警方一舉逮捕。

江婦涉案情節重大，在偵訊時娓娓訴說過去與男友交往的種種，以及近日來是如何遭到男友欺侮，甚至還語出驚人地表示，原本她想做的，並不是只是在他生殖器纏橡皮筋這麼簡單，還想要拿剪刀將他的命根整個剪除，但因犯案匆促，加上近日屏東大雨不停，因此只好放棄出門買剪刀，改纏橡皮筋洩恨。在警方訊後，江婦遭依殺人罪嫌移送，5日晚間屏東檢方也向法院聲請羈押獲准。

▲江婦案發後開著黃翁的座車逃逸，還擦撞機車騎士肇逃。（圖／記者陳崑福翻攝）