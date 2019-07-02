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「總統級」竹藝品也敢偷？　警全力偵查24小時內火速破案

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▲知名竹藝家盧士珍日前工作室遭竊，警方獲報後全力偵辦，將嫌犯逮捕到案，並追回全數失竊的竹藝品。（圖／警方提供）

▲知名竹藝家盧士珍日前工作室遭竊，警方獲報後全力偵辦，將嫌犯逮捕到案，並追回全數失竊的竹藝品。（圖／警方提供）

記者白珈陽／南投報導

知名竹藝家盧士珍，日前位在南投縣竹山鎮的住家兼工作室遭竊，鎖在櫃中的竹藝品全被偷走，其中部份竹藝品還曾在總統府展出；面對「總統級」的竹藝竊案警方不敢大意，在一天內火速破案逮2名男性嫌犯，並追回全數失竊的竹藝品，2名嫌犯訊後依竊盜罪函送法辦。

出生於嘉義縣梅山鄉的竹藝家盧士珍現年70歲，目前因中風住在安養中心，位在竹山鎮的工作室兼住家平日呈現閒置狀態，疑因此遭竊賊盯上。6月28日竊賊趁夜在盧士珍住處翻箱倒櫃，還將櫃中的30多件竹藝品偷走，直到隔天友人發現才知遭闖空門，遂向警方報案。

警方表示，6月29日獲報，盧士珍工作室兼住家6月28日晚間竹藝品遭竊，其中甚至還有曾送至總統府展覽的竹筍型竹藝品，該發現人為盧士珍友人，平日會上門幫忙餵狗，6月29日一早如同往常前往，卻發現屋內曾被翻箱倒櫃，牆上、櫃子中共30多件竹藝品不翼而飛。

▲竹筍型竹藝品曾在總統府展出。

▲竹筍型竹藝品曾在總統府展出。

竹山警方獲報後，研判是隨機竊案，偵查隊與派出所立即展開調查，調閱監視器以車追人鎖定可疑對象，最後在竹山找到涉嫌行竊的男子與協助銷贓的共犯，並追回全數失竊的竹藝品，全案依竊盜罪嫌函送南投地方檢察署偵辦。

警方說，民生竊盜案向來為警方重視的工作項目之一，獲報此案後即全力展開追緝，24小時內掌握線索並追查相關人、事證後順利破案；而遭竊的竹藝品被尋回，盧士珍的親友也將他帶到警局，看看這些一度消失的寶貝。由於這些竹藝品都是盧用心所創作，他看到失而復得的心血結晶，顯得心情激動不已，也十分感謝警方。

事後警方建議盧士珍與他的親友，考量盧因中風須長期待在安養中心，應該要加強住處的防範措施，或是將這些「總統級」的竹藝品提供給竹山當地的竹藝文化中心，除讓更多民眾可以欣賞作品外，再次遭竊的機率也大大降低。

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關鍵字：南投,竹山,竹藝品,盧士珍

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