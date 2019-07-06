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柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

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圖文 / 鏡週刊

台北市長柯文哲趁著赴上海參加「雙城論壇」，今天傍晚與中國國台辦主任劉結一見面，還創先例在閉門會議上開臉書直播；不過，直播到中途卻被打斷，不但直播的影片最後分為兩段，連拍攝角度也不清楚、像偷拍。本刊掌握，柯文哲幕僚在抵達上海前，就曾沙盤推演，若與劉結一見面，將向對方提出直播的要求，直到今天下午確定劉結一要與柯見面後，柯幕僚明確向上海市台辦提出直播需求並獲同意，未料最後現場卻遭國台辦阻止拍攝。

不過，中國官方作事風格一向謹慎，上海市台辦既然同意直播，國台辦怎麼可能對直播不知情？柯核心幕僚坦言，兩人見面前的確告知上海市台辦，且明確獲得對方同意，「（對於直播）只能說，我們盡力了」、「市台辦肯，最後是國台辦不肯」。

本刊觀察，柯文哲的直播被二度打斷，但巧的是，兩段直播的長度都9分多鐘，均未超過10分鐘，時間長度的巧合，令人玩味。

一名參與這次「柯劉會」臉書直播的柯核心幕僚透露，早在柯文哲抵達上海前，核心幕僚就已沙盤推演過，一旦劉結一安排與柯會面，柯要如何應對，有幕僚拋出，2017年與前國台辦主任張志軍見面時，就有與會議員在現場偷拍直播，因此柯出發前，幕僚就已作好盤算，一旦要與劉結一見面，避免閉門會議的對談遭外人斷章取義或曲解，將會提出直播的要求。

請繼續往下閱讀...

直到今天午後，柯文哲團隊接到消息，確定劉結一已經從北京搭機前往上海，隨後並接到對方通知會面的時間、地點，柯幕僚隨即向上海市台辦提出直播的需求，並獲得對方同意。

當本刊在內的隨行採訪媒體抵達「柯劉會」的地點上海西郊賓館時，北市府副發言人柯昱安並在兩人會面前，先行透露，稍後兩人會面的內容包括閉門會議都會全程在柯文哲臉書上直播。會面前，本刊記者曾追問幕僚，北市府是向上海市台辦或國台辦通知要直播的？幕僚回答，是「上海市台辦」表達要臉書直播並獲同意。

當「柯劉會」一登場，柯昱安便手持手機還與現場北市府官員換了座位，開始進行直播，不過，直播開了近10分鐘就被制止中斷，隨後又開啟第二段直播，但開了近10分鐘卻二度中斷。


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