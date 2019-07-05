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空姐罷工16天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達27.8億元

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▲長榮航空今（5）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣27.8億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空今（5）日晚間發佈重大訊息，公告受到罷工影響公司營收損失已達新台幣27.8億元。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第16天，衝擊公司營運。長榮航空今（5）日傍晚發佈重大訊息公告，自6月20日至7月5日總計取消622個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣27.8億元；法人預估，罷工影響暑假旺季營運，其相關營收損失將再擴大。

長榮航空與桃園市空服員職業工會協商未果，目前仍未簽訂團體協約，桃園空服員職業工會今天清晨啟動「長榮航橫行、空服員苦行」活動，步行27公里抵達總統府，要向蔡英文總統遞交陳情信；長榮航空表示，不排除今天會再次啟動協商。

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▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們快點回家吧！」希望儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮航空發言人陳耀銘向罷工中的機組員喊話：「孩子們快點回家吧！」希望儘快讓罷工落幕。（圖／記者季相儒攝）

長榮航空原預計最晚7月底能恢復全航線營運，因為罷工繼續計畫也隨之生變，長榮航空已公布7月11日至19日航班異動訊息，從罷工起算至7月19日，至少取消2263班航班，估計影響旅客突破42萬人次。

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話：「大家都是一家人，孩子們快點回家吧！」也希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。

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關鍵字：長榮航空,空服員,罷工,營收,股東會,孫嘉明,陳耀銘,桃空職工

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