誰說減肥不能「吃到飽」？靠「正念進食」就能瘦！把握第一口美妙　

文／ 海倫‧波波維克（ Helena Popovic,腦科專家）

譯／陳春賢

為什麼人們在吃到飽自助餐廳多半會吃更多？

當然，我們想要物超所值。但即使這不在考量之內，我們多半也會在吃到飽的情境下吃比較多，因為提供的食物多樣化之故。

在吃下一整盤的明蝦跟淡菜之後，你可能不會再想要吃更多海鮮了，這就是「特定感覺的飽足感」sensory-specific satiety），意即不想要更多一樣的食物了。但你的胃口（與你的飢餓完全相反）在看到沙拉的時候會被再度激起，然後是千層麵，然後是烤肉，然後是甜點。每次看到不同種類的食物，你就會處於認為自己想要吃的風險之中。

記住，飢餓不是思維，而是感覺。假如你慢慢吃、專心吃，並持續確認你是否已經八分飽，當停止進食的時間到了，你就會知道；即使你沒有每道菜都吃過也一樣。但我們常常因為對話而分心，以及因為其他人站起來取餐，而忘記自己吃飽了，結果吃了更多。

假如這件事一年只發生個幾次，那又怎樣？只要再度回歸任務，藉著下一餐吃得比較少，就能補償這一餐的吃到飽；不是因為你在練習克制，而是因為在你身體需要更多燃料之前，你不會覺得餓。假如你在媽媽的生日宴上吃了超過八分飽的分量，是沒有「搞砸」任何事的。畢竟這種事一年只會發生一次，而且你會自動自發地在下一餐減少攝取量。



▲若是顧著與人聊天，很有可能會忘記自己吃飽了，而越吃越多。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

吃到飽餐廳確實是一個好地方，讓你練習吃自己喜歡的食物。請歡喜迎接這個機會，作為任務二的終極測試。甚至在你拿起盤子之前，可以對每一道菜進行偵察，享受這個視覺展示與混合的香氣。然後，自信地問你自己：「在我面前的所有選項，什麼才是我想要吃的？」假如你不確定的話，可以在心理上想像品嘗其中幾樣。然後拿好一次要吃的分量，慢慢享用，欣賞你所有的選擇。

你可以隨時回去拿更多。然而，在你第二次（或第三次）站起來之前，問自己：「我是否享用了優雅充足的一餐？」按照這個方法，吃到飽餐廳變成對食物的自我察覺與賦權的完美訓練基地。假如學會在吃到飽餐廳帶著正念進食，你無論在何處都能懂得正念。

如果我總是吃得下甜點呢？

這是「特定感覺的飽足感」的另一個例子。你已經吃夠了藜麥跟白花椰燉菜，但你不介意吃一點甜點。那就去吃吧，吃掉那片濃郁的黑巧克力，只是記得要真正地品嘗它。



▲不少人在吃完正餐之後，還想再接著吃甜點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

假如你在一家餐廳，何不藉著這個機會，分享甜點給所有在座跟你一起用餐的人呢？吃甜點時要特別注意，因為研究發現，當人們學習正念進食時，他們總是會體驗到，甜點的第一口是最美味的。第二匙就微微地沒那麼讓人滿意，而之後的每一湯匙，喜悅的遞減就很明顯了。所以，何不點一份甜點讓全家人一起分享？每個人都輪流吃一口，再把盤子遞給下一個人。

我收到有關這個方法的回饋意見，都是壓倒性的正面。人們報告說，他們本能上更加細細品味這道菜，因為知道自己不會吃到那麼多。很多家庭告訴我，這種方法能喚起笑聲、嬉戲以及真正的連結感。甜點升級為一種特別活動。

＊本文摘錄自《大腦要你瘦》

作者： 海倫‧波波維克

譯者： 陳春賢



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