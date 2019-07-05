墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

▲苗栗專勤隊在卓蘭公墓內，查獲1對逾期非法打工的越南籍夫妻，擇日將他們遣返回國。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗專勤隊啟動「祥安專案」，日前在卓蘭第二公墓內，查獲1對逾期居留並且非法打工的越南籍夫妻，專勤隊擇期將他們遣返回國，也要追查幕後的不法集團。

苗栗縣專勤隊隊長朱應龍表示，2018年底有152名越南籍持觀光護照來台的男女，首日就集體逃逸，至今有多人尚未追緝到案；日前接獲線報，指稱有1對越南籍夫妻，躲藏在卓蘭第二公墓內的鐵皮屋裡，在多日蒐證後，日前凌晨5時許拂曉出擊，當場查獲皆為35歲的阮氏夫妻。

▲苗栗專勤隊日前凌晨5時許，趁移工熟睡，衝入鐵皮屋，當場查獲1對阮姓夫妻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗專勤隊表示，這對阮氏夫妻檔，並非2018年底逃跑的那些人，他們是持14天的觀光簽證來台，從2018年12月入境後，就一直逾期居留至今，大多也只能躲藏在山區，以種菜、水果維生，因不捨分開，也跟隨丈夫搬移入卓蘭第二公墓工寮中躲藏，賺取1 天1000多元的生活費。

苗栗專勤隊也呼籲大家，切勿心存僥倖，貪一時之便僱用逾期移工，如經查獲依法可處新臺幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰鍰。