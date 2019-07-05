豪大雷雨襲擊桃園　工人冒雨施工疑遭雷擊喪命

▲桃園市2日下午發生大雷雨，八德區一處工地吳姓工人冒雨施工，疑似遭雷殛送醫不治。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市本月2日下午一場大雷雨襲擊全市，多處傳出淹水災情，其中八德區一名吳姓工人冒雨在工地施工，雇主擔心吳出意外查看時，發現吳已倒臥大雨中，沒有呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，警方已報請檢察官相驗，初步懷疑吳疑似遭雷殛致命。

檢警調查，2日下午桃園市全市出現大雷雨，其中龜山、大溪、龍潭、八德、中壢、平鎮、桃園區等地陸續出現淹水災情，其中八德區興豐路一處空地，29歲吳姓工人冒雨在空礦工地上施工，一陣雷擊後，雇主擔心吳可能有危險趨前查看，發現吳沒有意識倒臥地上。

吳的雇主立即打電話報警，懷疑吳疑似遭雷殛倒地，急忙施以CPR急救通知救護車協助送醫，吳姓工人到院前已無呼吸心跳，經醫院搶救後仍效宣告不治，警方在現場未發現打鬥或其他可疑痕跡，因案發時正值豪大雷雨期間，檢察官相驗後懷疑可能遭雷殛致死，詳細死亡原仍待進一步確認。

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