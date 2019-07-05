警察浮報帳單　法院深入調查非污錢「貪汙罪改判公文登載不實」

▲陳姓、吳姓及許姓等3名員警涉貪汙，經調查後發現另有隱情，南投地院遂改判登載不實公文書罪。（圖／南投地方法院／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣警察局陳姓、吳姓及許姓等3名員警，在2012年至2015年承辦講習業務期間，因業務費不足而浮報經費約42萬元，包括廖姓等3名廠商，遭南投地檢署依貪污治罪條例罪嫌起訴；今南投地方法院審結，深入調查後，得知3名員警並非將浮報的經費作私用，雖洗去貪污嫌疑，因違反會計實報實銷的原則，仍依登載不實公文書罪，將6人判處1年至2年不等之有期徒刑，6人全數緩刑，並須繳交5至20萬元罰金，以示懲戒。

判決書指出，根據檢方起訴內容，2012年到2015年之間，陳姓、吳姓及許姓3名員警利用職務之便，承辦交通法規講習業務時，與廖姓等3名廠商串通浮報經費共4次，金額分別為12萬3000多元、11萬4000多元、9萬6000多元及9萬3000多元，合計約42萬6000元，遂依貪汙治罪條例中的職務詐財罪嫌將6人提起公訴，目前3名員警仍停職中。

深入調查後，發現員警在2012年呈報以每本100元的價格了印製850本交通法規講義，合計8萬5000元，實際卻只印了100本，其餘3次浮報也是以同樣手法，不過標的名稱不同，是用筆記本、原子筆等文具工具名義；但3名員警並非將籌措而來的經費挪作私用，而是用來買便當、餐盒發放給參訓人員作為茶水費。

▲陳姓等3名員警因業務費不足，以浮報手法取得經費，將籌措所得當作參訓人員的茶水費。（示意圖／非本案當事人／警方提供）

法官審酌，認為3名員警因業務費不足，才以浮報手法補足經費缺口，是為了做好份內的工作，非為己利，客觀來看實為情有可原，確有情堪憫恕之處，加上6人都沒有前科，遂由原先判處之貪污治罪條例罪嫌，改依登載不實公文書論罪，並且全部緩刑。

據南投縣基層公職人員私下透露，縣內公部門各種預算不斷遭刪減、縮水，若是業務經費下不來、或是不足，就得由該業務承辦人自己想辦法解決，而且並非只有警界，整個公務體系都有此情況發生。而這3名員警雖因未實報實銷挨罰，但遠比判處貪汙罪等重型划算許多，即使如此，該案也值得引以為鑑，公職人員還是要依法行事，切勿心存僥倖，以免吃上官司。