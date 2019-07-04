鐵路勇警殉職　桃園警察張家逢3年也遭砍13刀倖存：內心有陰影

▲任職桃園市八德警分局警備隊員的張家逢，3年前值勤時遭砍十餘刀重傷差點送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鐵路警察李承翰3日晚間處理乘客購票糾紛卻意外遇襲身亡，3年前在新北市海山分局任職的張家逢，取締違規停車案時遭前保齡球國手吳志展持剁骨刀無預警狂砍13刀一度瀕死，最後幸運撿回一命，4日受訪時仍心有餘悸說，2起案件雖屬類似，但結果卻不同，呼籲警察同仁服勤時，除自身要保持高度警戒心，也籲請周遭路人給與執勤警察最適時援助，才能遏止不幸意外發生。

目前在桃園市警局八德分局警備隊任職的張家逢回想2016年8月2日，他在新北市板橋區重劃區執行取締違停勤務時，當時曾提醒違規停在路當中，擔任廚師的吳志展小貨車要駛離現場，當時吳的神情還算正常也沒有激烈反應，但他準備拍照取締時，吳默默回到車上突然取出一把剁骨刀，趁他轉頭開罰單時，瘋狂朝他身上猛砍。

張家逢說，吳志展第一刀就朝他左胸猛砍，他根本沒有時間反應，回頭時感覺左胸劇痛，直覺以左手阻擋吳繼續砍他，但吳似乎殺紅眼了，剁骨刀一直向他身上亂砍，左手臂幾乎被砍爛了，為了保命他高聲呼救希望引起附近路人注意，由於案發地點是防火巷口，路人很少，他當時倒在地上只能用左手護胸高聲呼救，後來有路人在防火巷另一端發現吳殺警暴行打電話報警，吳恐東窗事發趕忙開車離去。

張家逢被隨後趕來救護車送往醫院，他回憶當時直覺自己會死掉，上救護車沒2分鐘就昏迷，再次醒來時已在加護病房，發現自己左手臂已經血肉模糊，行兇的吳志展自覺難逃法網，隔日向警方投案。

張家逢表示，事後雖幸運撿回一命，經過長達一年多休養才回到海山分局繼續值勤，但常常經過案發地點，遇襲被砍的陰影一直都在，後來申請轉到離家較近的桃園八德警分局警備隊服勤。

至於鐵路警察李承翰不幸遇刺身亡，他覺得學弟很勇敢，敢勇於保護車上旅客卻犧牲自己，2個人同樣碰上無預警瘋狂攻擊警察的個案，但卻呈現不一樣結局，除了自己較幸運撿回一命外，也籲請警察同仁執勤時要秉持高度警覺心，路人也要隨提醒執勤警察注意周遭人事物，因為危機隨時可能潛伏四周，多一分防備、少一分悲劇發生。

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