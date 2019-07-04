鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

▲總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，經急救後送往加護病房觀察，4日上午8時還是宣告不治殉職。對此，總統蔡英文則隨即向警政署下達2項要求。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

蔡英文表示，對於嘉義鐵路警察因公殉職的事情，她表達哀悼之意，強調自己感到非常心疼跟痛心，所以已經要求警政單位，對於將來警員執勤安全要進行檢討，務必確保安全，而對於警察同仁的辛苦，她也表達了感謝之意。

隨後蔡英文也透過Line群組表示，這次提醒了大家，第一線員警的勤務有非常高的風險，為了防範類似事情再次發生，她向警政署下達2項要求。

首先，蔡英文要求，增加公共運輸警力，保障乘客的安全，也增加警察執勤時的支援；其次是檢討第一線執勤人員的裝備，增加同仁面對風險時的安全。

最後有關殉職的李承翰，蔡英文也將調整行程前往慰問家屬，同時也請內政部務必全力協助家屬處理治喪事宜，並且幫承翰爭取最高撫卹。