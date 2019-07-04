尺寸縮小50%　郭元益迷你酥皮系列秋節伴手禮



▲郭元益迷你酥皮系列秋節伴手禮。(圖／郭元益提供)



記者黃士原／台北報導

因應現代人飲食追求小巧精緻，郭元益7月3日發表全新迷你酥皮系列秋節伴手禮，每年熱賣450萬顆的冰沙餡餅、鳳梨奶黃酥、蛋黃酥，都是原尺寸縮小50%製作，但保留純手工27層酥皮壓延與包餡等傳統製程，每顆迷你酥皮還可以客製化，印上想要的中、英文字或可愛圖案。

郭元益迷你酥皮系列5入包裝則可選擇不同主題外盒，像是愛情來了、城市系列，除了秋節送禮，平時拜訪親友、為夥伴充電、甚至當作婚訂嫁娶小禮都也適合，從7月3日起，將於郭元益全門市暨官網、郭元益糕餅博物館、信義新光三越A4館、松山機場門市推出，此外在桃園機場一、二航廈伴手禮大街、誠品書局也將推出部分限定販售。





▲迷你冰沙餡餅。(圖／郭元益提供)

蛋黃酥為台灣本土特產糕點，1980年郭元益率先以歐式起酥派皮，做法改良傳統餅皮，酥與皮比例2：1，口感更加酥鬆。這次推出的迷你金沙蛋黃酥，內餡挑選古法紅土醃製40天的鹹蛋黃，搭配自家以高雄九號氣作紅豆熬製6小時的烏豆沙內餡。

迷你冰沙餡餅則是郭元益品牌創業的傳家餅，特選1隻豬僅能取得的4公斤的珍貴板油，使得外皮更為酥香誘人，內餡使用去皮綠豆與白鳳豆，以機器搭配人工慢炒熬煮耗時3小時製成，口感細滑。