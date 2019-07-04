　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鐵路勇警遭揮刀男刺肚殉職　警政署長：心痛如絞無法形容…

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼警政署發文表示，「心痛如絞，無法形容」。（圖／翻攝自NPA 署長室臉書粉專）

▲警政署發文表示，「心痛如絞，無法形容」。（圖／翻攝自NPA 署長室臉書粉專）

政治中心／綜合報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所年僅25歲的李姓員警，3日晚間8時40分獲報前往152次自強號列車處理補票糾紛，結果遭到情緒失控的54歲鄭嫌揮刀貫腹，經送醫搶救後於4日上午8時27分殉職。內政部警政署長陳家欽4日上傳一張全黑的圖片在臉書表示，「心痛如絞，無法形容」，願李姓員警一路好走。

陳家欽4日透過臉書「NPA 署長室」表示，「心痛如絞，無法形容。很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客的性命，卻犧牲了自己年輕充滿無限未來的生命，承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願祢一路好走。」

關於這起因補票糾紛，導致一條年輕員警殉職事件，根據警方初步了解，鄭嫌3日晚間被列車長發現沒有購票即乘車，遭要求補票後突然情緒暴走，在車廂內大聲咆哮；當時25歲的李員獲報後上車查看，但鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間。

在李員與鄭嫌拉扯數十秒後，混亂中刀刃貫入李員上腹部，留下約5公分長的刀傷，臟器也一度外露，雖然最後支援警力趕到將鄭嫌制伏，但身受重傷的李員因大量失血，臉色早已慘白，到院前還一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後雖然一度恢復生命徵象，但最終仍於4日上午7時許心跳驟停，經搶救後仍於8時27分宣告不治身亡。

▼李姓員警遭鄭姓嫌犯揮刀刺死。（圖／地方中心翻攝）

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：台鐵,嘉義站,嘉義火車站,自強號,警政署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

兩岸一家親基本態度　柯文哲喊話善待台灣人民

「0到6歲國家養做得到」　董念台：讓台灣人驕傲一次吧！

國軍包商疑洩漏軍事機密　國防部：官兵察覺異常主動檢舉

快訊／鐵路警遭刺身亡　郭台銘變更行程趕往嘉義慰問家屬

郭台銘散家財「0-6歲國家養」　蔡英文：財政不可承受負荷

雲端最前線／拋國家養兒獲青年支持　郭能票票相連進總統府？

快訊／鐵路勇警不治亡　蔡英文痛心：已要求警政檢討執勤安全

郭台銘向勇警致上最高敬意　若當總統必徹查警察不合時宜法規

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

兩岸一家親基本態度　柯文哲喊話善待台灣人民

「0到6歲國家養做得到」　董念台：讓台灣人驕傲一次吧！

國軍包商疑洩漏軍事機密　國防部：官兵察覺異常主動檢舉

快訊／鐵路警遭刺身亡　郭台銘變更行程趕往嘉義慰問家屬

郭台銘散家財「0-6歲國家養」　蔡英文：財政不可承受負荷

雲端最前線／拋國家養兒獲青年支持　郭能票票相連進總統府？

快訊／鐵路勇警不治亡　蔡英文痛心：已要求警政檢討執勤安全

郭台銘向勇警致上最高敬意　若當總統必徹查警察不合時宜法規

「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有他躺的就是民眾...

不懂業務話術靠傾聽　26歲房仲正妹半年收入破百萬

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

看人賭博也有事！工人輸錢「暴怒牽拖」　撂10人圍毆打昏原住民同事

汪見媽激動狂嚶　姐「全程陪」慘被冷落傻眼：明明只分開1小時

【廣編】范琪斐ㄉ寰宇漫遊　獨家專訪台灣最大咖

台東9場熱氣球光雕音樂會　網友最想衝這場…鹿野高台只排第2

太兇啦！勇士明星賽前5人至少15轟　有望改寫隊史紀錄

鐵路勇警遭刺搶救不治身亡　警專同學：我們在等他考官校罩我們

談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

自強號凌晨撞人停駛！　2正妹慌等1小時手持行李跳車逃

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

黃光芹爆料政治獻金證人

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

韓國瑜：年金改革對軍公教不盡公..

郭台銘喊「好委屈」　酸朱立倫不..

政見會全文／郭台銘：再讓蔡英文..

政見會／韓國瑜：洞房花燭夜靠自..

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

更多熱門

相關新聞

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

從事冷氣安裝業的鄭姓嫌犯（54歲）3日晚間因補票糾紛，在自強號列車內失控暴走，還掏出隨身攜帶的水果刀刺殺前來處理糾紛的鐵路警察李承翰（25歲）；4日上午，鄭嫌訊後遭警方移送，過程中情緒相當激動，不斷暴吼亂叫，還脫口大喊「我是有計畫的！」

鐵警每次僅一人值勤　「遇事再用無線電呼援」

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

先生殺死25歲鐵路警　持刀男妻崩潰跪哭

鐵路勇警「被捅仍緊抓兇嫌手」！用盡力氣護民眾

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

即／鐵路警察遭砍「上腹5公分刀傷」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

台鐵嘉義站車廂砍殺！警察「臟器外露」送醫

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面