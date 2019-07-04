鐵路勇警遭揮刀男刺肚殉職　警政署長：心痛如絞無法形容…





▲警政署發文表示，「心痛如絞，無法形容」。（圖／翻攝自NPA 署長室臉書粉專）

政治中心／綜合報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所年僅25歲的李姓員警，3日晚間8時40分獲報前往152次自強號列車處理補票糾紛，結果遭到情緒失控的54歲鄭嫌揮刀貫腹，經送醫搶救後於4日上午8時27分殉職。內政部警政署長陳家欽4日上傳一張全黑的圖片在臉書表示，「心痛如絞，無法形容」，願李姓員警一路好走。

陳家欽4日透過臉書「NPA 署長室」表示，「心痛如絞，無法形容。很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客的性命，卻犧牲了自己年輕充滿無限未來的生命，承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願祢一路好走。」

關於這起因補票糾紛，導致一條年輕員警殉職事件，根據警方初步了解，鄭嫌3日晚間被列車長發現沒有購票即乘車，遭要求補票後突然情緒暴走，在車廂內大聲咆哮；當時25歲的李員獲報後上車查看，但鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間。

在李員與鄭嫌拉扯數十秒後，混亂中刀刃貫入李員上腹部，留下約5公分長的刀傷，臟器也一度外露，雖然最後支援警力趕到將鄭嫌制伏，但身受重傷的李員因大量失血，臉色早已慘白，到院前還一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後雖然一度恢復生命徵象，但最終仍於4日上午7時許心跳驟停，經搶救後仍於8時27分宣告不治身亡。

▼李姓員警遭鄭姓嫌犯揮刀刺死。（圖／地方中心翻攝）