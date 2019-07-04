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轟蔡過境美　陸國務院主任：民進黨當局撕裂台灣戕害兩岸

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▲▼總統蔡英文出席「總統盃黑客松」致詞。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統蔡英文將在出訪時過境美國。（圖／記者徐斌慎攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對總統蔡英文將於本月中旬出訪時過境美國，國務院台辦海峽兩岸關係研究中心主任仇開明4日於《環球時報》發表文章，直指蔡英文又在操弄話題，其為民進黨一黨之私而推升兩岸對立氛圍的做法，絲毫沒有改變，其「霸凌台灣民眾民意、蹂躪社會公信底線的嘴臉也已暴露無遺了。」

文章寫道，中國大陸在這幾十年間迅速發展，「這成了『台獨』大夢無法逾越的屏障」，民進黨在去年台灣地方選舉中失利後，回歸發展主導的新民意，首先需要緩和兩岸關係，但這與民進黨當局的政治認知尖銳對立，今年以來，蔡當局通過加強對美勾連輸誠、在兩岸間架設「防護網」、霸凌台灣民眾來鞏固內部心防。

▲▼韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲在去年台灣地方選舉中勝選的高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文章直言，「其實質是進行一場徹底撕裂兩岸、撕裂大陸與台灣民眾聯結的政治豪賭」，加劇了台灣的政治怪圈和無解死結，不僅讓台灣社會的尖銳對立和嚴重分化難以彌合，也導致廣泛社會政治對立，惡化了政治氛圍，造成政治操弄盛行。

文章指出，民進黨當局撕裂台灣社會，戕害兩岸關係，掏空台灣經濟，也撕下了它維護台灣安全、照顧民眾利益的虛假面具，因而更無法阻擋台灣民眾改善兩岸關係、分享大陸發展機遇的渴求。

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關鍵字：仇開明,蔡英文,過境美國

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