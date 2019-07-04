2019雙城論壇開幕　上海市長應勇「兩岸一家親」未提九二

▲雙城論壇開幕式，台北市長柯文哲和上海市長應勇。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／上海報導

2019台北上海城市論壇今天開幕，與台北市長柯文哲「老交情」的上海市長應勇，於上午致詞時仍延續昨晚會見時「少一點政治味」的主旋律，僅提「兩岸一家親」，未提九二共識。

應勇指出，兩市交流10年有成，2010年以來，在上海與台北兩地的精心培育和打造下，雙城論壇成為機制化的交流平台，雙方真誠交流，互相借鑑，共同進步，先後簽署了30餘項合作備忘錄，為兩地民眾帶來實實在在的福址。

他提到，兩岸同胞是一家人，我們將始終秉持「兩岸一家親」的理念，逐步為台灣同胞在上海的學習、創業、就業、生活，提供與上海市民同等待遇，進一步促進滬台的經濟文化交流合作。

對於台商、台灣民眾權益保障上，應勇重申，我們將繼續支持台商來上海投資興業，支持台企參加中國國際進口博覽會、支持台企在滬設立總部，金融機構，營運中心等；同時，支持台灣青年創新、創業、就業，與上海青年一起，繼續推動兩地體育、衛生、科技等領域的合作，更好的造福兩地民眾。

應勇認為，本次論壇以創新、合作、未來為主題，寄託了兩市人民對未來生活的心願。

▼雙城論壇開幕。（圖／記者陳政錄攝）