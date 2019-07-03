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躲電梯口對同居女友潑酸毀容嗆殺人　恐怖情人判刑定讞

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲宜蘭李姓男子對女友潑酸毀容，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）
 

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市李姓男子懷疑同居女友另結新歡，竟然趁著女友下班之際，躲在電梯口對女友潑酸，造成女友全身35％化學灼傷，右眼幾乎失明。事後還多次傳訊息恐嚇女友，嗆要殺人。一二審均將他判刑8年，更審改判7年6月，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，有重傷害前科的李姓男子（63歲），先前遭判刑9年定讞，2007年假釋出獄，從事營造工作。妻子重度殘障20多年，育有2個成年兒子，但李男還是經常出入聲色場所，認識了酒店的方姓女子，2人進而交往同居。不過李男懷疑女友另結新歡，因此在5年前的凌晨4點多，趁著女友下班之際，躲在酒店的電梯口。等女友一出電梯，隨即持硫酸潑灑女友的頭部、臉部。女友被送醫治療，身上被燒出35％的2級、3級化學灼傷，右眼瞼整個翻出，右眼幾乎失明。

女友被毀容出院後，向法院聲請保護令，此舉讓李男更加火大，多次傳簡訊恐嚇方女，包含「說白，人殺了！房燒了！還得意」、「天底下，不守婦道的，就是殺，一殺解決一切」、「我要走，也要代（帶）幾個走！為何妳不信！把我搞到如此地步」、「切記！不要歹事……我一出現，一切就亡」，方女心生恐懼，報警處理，警方循線逮捕李男，檢方提起公訴。

法院審理時，李男否認犯行，辯稱只是教訓對方，沒有要毀容的意思。但一二審均認定李男有罪，分別犯下「家暴重傷害罪」、刑法「恐嚇危害安全罪」。一審判刑8年，而二審高院也考量李男子曾有對其他人潑酸毀容的前科，這次又以相同手法犯案，惡性重大，犯後又飾詞狡辯，所以還是重判男子有期徒刑8年，其中「恐嚇危害安全罪」判刑10月，先行定讞。全案再上訴第三審，但最高法院撤銷發回更審。

更審法院審理潑酸毀容部分，最後仍認定李男有罪，判刑7年6月。全案再上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴，全案定讞。

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關鍵字：法律,人權,潑酸,同居女友,毀容,失明,最高法院,恐怖情人,家暴傷害

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