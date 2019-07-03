50人座車廂僅有2人！自強號「凌晨事故」停駛1hr　正妹驚恐跳車：怕一直困在這

記者洪正達／高雄報導

台鐵181車次南下開往屏東的自強號列車，經過高雄橋頭糖廠前的平交道時撞傷一名男子並緊急送醫，但列車卻因此停駛靜候警方調查，但列車上竟有2名年輕正妹因不耐久候自行「跳車」離開，其中何姓正妹表示，當下車廂中僅有她們2人，等了許久後列車仍未啟動，再加上又等不到台鐵人員出面協助，令她們2人感到相當害怕，擔心會一直受困在這，最後只好與另名同車的女子經由緊急逃生口下車。

▲▼自強號凌晨在橋頭撞傷人，車上2名互不認識的正妹自行開門跳車。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



何姓正妹說，晚上從嘉義出發後，原本預定凌晨12點15分到高雄，但列車卻誤點了12分，一路南下到橋頭約凌晨12點時列車忽然廣播發生事故後就停下，但遲遲不見台鐵人員出面協助引導，深怕一直受困在空蕩的車廂中，只好自救跳車逃離。據悉，自強號一節車廂內約有42至52個座位，但由於當時是凌晨時分的夜班車，何女所在的第三節車廂中僅有2人，在安靜、密閉的車廂中等了1個多小時後仍未見列車重啟，更增不安全感，深怕不知還要受困到何時。

「其實它（列車）之前就已經先急煞一次了，後來又再煞車，然後廣播有事故要停駛，但也不知道要停多久！」眼見時間越來越晚，但卻遲遲不見站務人員出面說明，氣氛逐漸變得詭異，2名正妹愈發害怕，眼見車廂正好就停在平交道處，稍加思索後決定依照逃生指示打開車門，拿起隨身行李後跳車逃離，並致電友人求助。

據了解，2名正妹互不相識，當下互助跳車、交談幾句後才發現2人竟是同鄉，都是從嘉義搭車南下前往高雄，因此最後決定互相幫助、逃離停駛的列車。另一方面，遭撞傷的男子事後被送往醫院進行治療，車上的其他乘客在等候許久後由原列車載運南下至高雄，確切事故發生原因，仍還有待進一步調查釐清。

▲▼自強號在平交道撞傷人後緊急停車進行排除。（圖／記者洪正達翻攝）



▲台鐵工作人員與警方正在進行調查。（圖／記者洪正達翻攝）