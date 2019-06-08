自強號車廂安置林榮社區　廠長：嫁女兒心情為她做最後服務

▲▼台鐵花蓮機廠的工程人員，以嫁女兒的心情參與本次吊掛作業。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經過一夜的運送與耗時3個小時的吊掛，6月6日上午台鐵自強號車廂終於在舊林榮火車站（林榮社區公園）安置成功，包括台鐵花蓮機廠廠長古寶興等在內的工程人員，更以嫁女兒的心情參與本次吊掛作業。鎮長蕭文龍表示，林榮社區公園的前身就是林榮火車站，希望透過台鐵車廂的放置，營造地方新景點。

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此次完成吊掛的台鐵車廂車型為DR3100柴聯車，首批車輛於1998年3月交車，同年8月1日投入東幹線營運，是台鐵第四代的自強號柴聯車，目前仍在東部幹線服務。



台鐵花蓮機廠廠長古寶興表示，吊掛的車輛，是當年於南迴鐵路遭土石流衝擊受損的報廢車輛，為了讓這部柴聯車能重新找到新歸宿，花蓮機廠同仁全力翻修，甚至連車廂內的座椅都全部換新，終於讓這部當年受損的列車以幾近全新的面貌重現國人眼前。



古寶興指出，昨日一方面以嫁女兒的心情，與同仁前來吊掛現場，另方面也協助車輛安置工作，為這輛勞苦功高的列車做最後的服務。



林榮社區公園的前身就是林榮火車站，由於鐵路改線才廢站，希望透過台鐵車廂的放置，有助認識地方過往歷史，營造社區新亮點。



林榮里長陳嬌妹說，台鐵車廂安置後，整個社區公園都不一樣了，地方民眾個個讚譽有佳，尤其是林榮里有許多現職或退休的鐵路員工，看到台鐵車廂的出現，興奮之情溢於言表。社區民眾會好好珍惜這份珍貴的禮物，讓台鐵車廂找到新的使命。



車廂吊掛過程中，許多地方民眾扶老攜幼前往圍觀，臉上寫滿興奮的表情，甚至連診所的醫師、護士都利用看診空檔拿起手機拍照，一旁退休的鐵路老員工也如數家珍般，將歷代自強號車廂的特色與過往，與其他民眾分享，饒富意義。