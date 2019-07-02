長榮玩真的！本周招募200名本國空服員　明年2月前再補160名外籍組員

▲長榮航空官網已發出2019年度招募本國籍組員預告。（圖／翻攝自長榮航空官網）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空空服員罷工邁入第13天，2日勞資罷工後第2次協商仍無重大進展。長榮航空總經理孫嘉明曾指出，今年預定會有招募新空服員的計畫，目前在長榮官網也已悄悄公布訊息，預計本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名。另外，外籍組員部分，長榮航空也依照計畫持續招募，到明年2月左右，一共將招募160名。

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▲長榮空服員持續罷工行動，至今已邁入第13天。（圖／記者張一中攝）

長榮航空證實，因應運能需求，2019年國籍第一次空服學員招募作業預計於本周開始，相關招募預告已公布在公司全球資訊網之旅遊公告與航班訊息。長榮表示，歡迎對航空業懷抱熱忱的青年朋友，之後可至人才招募專區查詢相關資訊，此次預計招募人數約200人，預定自11月起分梯次報到。

長榮航空也澄清，早在空服員罷工前，今年度就有招募本國籍、外籍組員的相關計畫。在外籍組員部分，目前越籍組員已招募完畢，一共65位分別在5/20、6/17已經分兩批報到，並陸續展開受訓，最快9月才會正式上線。另外，接下來還會陸續進行日籍跟泰籍組員的招募，預計到明年2月初會招募共160位外籍組員。

▲長榮航空總經理孫嘉明說，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空總經理孫嘉明在6月24日股東會後也曾表示，今年本來就有招募新空服員的計畫，也將首度招募男性空服員，會率先從地勤第一線開始。他當時強調，未來會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。