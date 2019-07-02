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見台商、會青年　柯文哲搶拉西進台人布局2020

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▲柯文哲出席「台北造起來」再造店家宣傳暨甄選。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在7月3日啟程到上海出席雙城論壇，此行不同以往，首次走出上海市區舉辦，深入台商聚集地昆山、金山會見挺進大陸打拼的台商，甚至還包括西進打天下的台灣青年，此舉擺在選舉年來看，柯文哲的不只想掌握台商圈，在陸學生、青年創業家等都是極力拉攏的目標。

柯營幕僚表示，柯文哲近期便多次強調，目前台灣在大陸有200萬人口，雙城論壇是僅存的官方交流管道，近幾年來台商的聲音在很多議題上形同消失，藉著雙城論壇、台北市政府的名義，雖然僅是城市對城市的交流，但仍有助於台商的發聲。

跟舉行程規劃，柯文哲的雙城論壇行程在4日告一段落，5日「走出上海」，前往台商大本營江蘇昆山，行程安排華東台商子女學校、由台商籌建的昆山慧聚廣場，以及台資設立的宗仁卿紀念醫院等，還將參訪台資企業麗寶集團行程，除和與台青交流一樣，多聽取「台灣人在大陸」的聲音外，經營台商人脈或許也另含深意。

幕僚指出，此次論壇移師上海的金山區舉辦，還要到江蘇昆山等地參訪，柯文哲與當地打拼的台商互動多，台商也可以比較實際提出需求做溝通；幕僚表示，此一規劃不但受到當地台商的歡迎，因為很久沒有人關心台商的問題，陸方也未持反對意見。

針對這次安排了多場台企參觀、與台商的座談會，幕僚表示，要用比較全面的視角檢視，因為這次還安排參觀台商子女學校，該學校使用之教材、學制等皆與台灣相同，台灣的任何變化都會影響到該校學生。幕僚表示，此行不只台商，還包括台商的家眷，比較全面的去了解台商在大陸面臨的問題。

幕僚也透露，原本大陸不會讓台商直接跟台灣的政府首長做對談，因為大陸也很關注台商的動向，這次藉雙城論壇機會能與台商面對面交流，必定能反映一些問題。

▲柯文哲出席「台北造起來」再造店家宣傳暨甄選。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城論壇,上海,台北市

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