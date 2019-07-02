90歲阿公緊握顫抖手：幫我找失蹤太太　「哀傷真相」讓全戶所人感動

▲一位資深戶所人員認出老先生。（圖／新竹市政府民政處）

記者陳俊宏／台北報導

新竹市一名年近90歲的李老先生到東區戶政事務所，說要找尋失蹤多年的妻子。結果戶政事務所人員了解老先生的背後故事後都很動容，但也怕他年邁身體支撐不住，沒告訴他事實。

新竹市東區戶政事務所表示，老先生上門找太太，原以為可能是家庭糾紛，先委婉提醒「申報失蹤人口要去警察局喔！」但查詢資料發現老先生妻子過世多年，正當承辦同仁紛紛困惑之際，一位資深戶所人員才認出，老先生多年前曾在某段時間數次來戶所辦太太的身後事，每次都哭得非常傷心，讓他留下深刻印象。

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如今已近90歲的老先生，身體狀況大不如前，但不變的是心中惦記的還是妻子；不過，可能因為有失智狀況，忘了太太已離世，誤以為是失蹤，還是急著尋找太太。

▼戶所人員聯繫轄區員警護送老先生回家。（圖／新竹市政府民政處）





戶政事務所指出，戶所同仁擔心老先生傷心，年邁身體支撐不住，沒有告訴他太太離世事實，便迂迴地與他聊天轉移他注意力，也不斷開導老先生要好好照顧自己身體。

戶所人員並勸老先生，以後不要在無人陪伴的情況下獨自出門，後來也聯繫到老先生的孩子，但對方因工作一時無法來接，為顧及他的人身安全，戶所人員也聯繫轄區員警護送他回家。

▼老先生離開前仍顫抖地緊握戶所人員的手，拜託「一定要幫忙找太太！」（圖／新竹市政府民政處）





戶所櫃檯人員說，老先生離開前仍顫抖地緊握戶所人員的手，拜託「一定要幫忙找太太」，兩人生死相隔的深厚情誼，讓戶所人員都為之動容。戶所人員也呼籲，家有年長長輩、失智長者，也務必注意長輩平日獨自出門時的動態。



新竹市民政處表示，依據新竹市尋親服務實施計畫，只要申請人設籍本市或被尋人曾設籍本市、具正當尋親理由並提供足資佐證資料者，皆能持身分證至本市任一戶政事務所申請尋親；自民國103年此計畫實施以來，協助很多民眾尋獲失聯的親屬。民政處指出，但協助失去摯愛的失智老人回家，這種情況還是第一次碰到，只能期盼老先生日後能獲得良好的照護，能慢慢遺忘失去摯愛的痛苦。