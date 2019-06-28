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台東「揪甘心ㄟ照相館」貼心便民　服務件數逐月成長

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▲▼台東縣政府推出的「揪甘心ㄟ照相館」，服務件數逐月成長，亦深獲民眾好評。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府推出的「揪甘心ㄟ照相館」，服務件數逐月成長，亦深獲民眾好評。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府推出的「揪甘心ㄟ照相館」，服務件數逐月成長，亦深獲民眾好評。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣政府推出的「揪甘心ㄟ照相館」，自3月18日起於全縣16鄉鎮戶政事務所開辦以來，至6月22日短短三個月共辦理845件，每日平均受理件數由4月份的7件成長至5月份的12件，申請件數逐漸成長，亦深獲民眾好評。

一位住在關山鎮的陳爺爺帶著身體不適的陳奶奶去看病，因發現老奶奶的國民身分證遺失，趕緊至戶所辦理補證；卻發現照片已超過2年期限，為免讓兩位老人家於相館、戶政所來回奔波，戶所同仁立馬幫老奶奶照相並補證。兩位老人家在體驗「揪甘心ㄟ」便民、創新服務後，頻頻道謝並開心返家。

另外，一對新人到海端鄉戶政所辦理結婚登記，亦發現照片己過2年期限，加上該鄉無照相館，若到池上或關山拍照不僅往返耗時且花錢。在戶所同仁「揪甘心ㄟ」服務後，這對新人臉上洋溢著幸福、滿足的笑容完成結婚登記。

縣府民政處處長顏志光表示，全縣16個鄉鎮戶政事務所提供「揪甘心ㄟ照相館」大心服務，能高度滿足偏鄉民眾的需求，對民眾而言可謂省時省錢又方便，從3月18日開辦以來日漸成長的件數即可看出，歡迎民眾多加利用。

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關鍵字：揪甘心ㄟ,照相館,貼心,便民,服務,件數,成長,戶政事務所

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