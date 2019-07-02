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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君不為自己哭　「與其流淚不如做更多事」

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圖文 / 鏡週刊

鄭麗君從政至今，給人的印象是理性冷靜，她說堅持理念的動力，來自於年輕時絕食抗議萬年老國代修憲的失敗經驗。

擔任文化部長3年來，她以立委期間學到的衝勁，在各種跨部會的會議上據理力爭、推動法案、張羅預算，讓弱勢又邊陲的文化部預算首度超過200億元。

強硬的個性，其實有一顆敏銳易感的心，她為政治受難者掉淚、為傳統布袋戲的消逝掉淚，曾經也為自己哭，但今年遭老藝人鄭惠中打一巴掌，她並未掉淚，只因內心早已決定，不為自己哭。

 
鄭麗君 小檔案
  • 出生 ▶ 1969出生於台北
  • 學歷 ▶ 台灣大學哲學系；法國巴黎第十大學哲學系；法國高等社會科學院歷史與文明碩士班、制度經濟學碩士班；法國巴黎第十大學哲學博士候選人
  • 經歷 ▶ 台灣智庫執行長；青輔會主委；第8、9屆不分區立法委員
  • 現職 ▶ 文化部長

最後一次為自己哭，是45歲成為高齡產婦生孩子，自然產花了2天，時值太陽花學運剛結束，那時鄭麗君是不分區立委，為了《兩岸協議監督條例》，月子沒坐滿就開始工作。她與丈夫親自帶孩子，沒請保姆，工作壓力與孩子的哭聲勾動內心的情緒，「我就告訴自己，與其為自己難過掉眼淚，我應該選擇為別人多做一些事，這樣一想反而可以平衡。」

　

小王子住心裡　辭官千人慰留

也因此，今年一月參加「關懷演藝人員春節餐會」，被老藝人鄭惠中打一巴掌的那天，「我沒有哭，媒體寫錯了，我沒有哭。」鄭麗君重複說了2次。那天她立刻傳訊，請家人不要開電視，免得孩子看到。之後在車上，她思索為何有這一巴掌？「這個巴掌背後，代表對轉型正義很深的誤解，這個誤解的來源，是我們對於一個傷痛歷史的冷漠跟不了解。」

鄭麗君（左）出席華視舉辦的「關懷演藝人員春節餐會」時，老藝人鄭惠中不滿她支持去蔣化，打了她一巴掌。

鄭麗君說自己從小就是一個心思不在生活裡的怪人，「每個人都有一個小王子住在心裡，《小王子》那本書很有趣，提醒我們，不要成為我們不想要成為的大人。」

50歲了，她已是大人，不管是年紀還是政壇身分。她30歲進入台灣智庫；35歲擔任青輔會主委，成為最年輕閣員；43歲當了2屆不分區立委；3年前擔任文化部長至今。

這天我們在部長辦公室採訪，部長室門口貼著二張歡送會時拍下的拍立得照片。九合一大選時民進黨大敗，內閣總辭，原本她也準備跟著走，還流著淚與部屬們告別。但文化界逾1千500人在網路連署慰留，鄭麗君最後決定留任。連署發起人吳國維認為，鄭麗君推動票房透明化，讓未來電影產業投資有可依據的資訊，電影產業面對市場不再瞎子摸象。

文化策進院董事長丁曉菁說：「她有立法委員的歷練，知道怎麼立法、爭取預算。更難得的是，她表裡一致，這件事情聽起來很簡單，但是很少在政治人物身上看到。」文化人是最難搞定的圈子，如何獲得支持？丁曉菁說：「例如《政府採購法》，一般人沒有感覺，但是文化界有感覺，她真的修掉了，這個講很多年，大家都知道問題，但是沒有人去做。」

我們問鄭麗君：「5歲的孩子可知道媽媽是文化部長？」她說：「他沒有讓我知道他知道。」

鄭麗君在意媒體寫她被打巴掌而流淚，我們也就好奇她最近一次哭是何時？「昨天。」她說去了當代藝術館看《查無此人─小花計畫展》，黑暗的空間中，一盞小燈在建築模型上移動，舊樓梯、老旅社、窗玻璃、小學上課桌椅，音樂裡燈光明明暗暗，勾起許多回憶，不自覺就流淚了，「那個光點會引領你，看到你的家、你的土地、海洋，你生活的社區。」

　

文藝少女蛻變　叛逆覺醒青年

她讀北一女時，常到重慶南路書街讀哲學書，愛看法國導演楚浮的電影。有一天下午，學校說有暴民暴動，宣布停課，她想看暴民是什麼樣子，便走到龍山寺，目睹鄭南榕率眾要求解嚴，成為她的政治啟蒙。

文藝少女上了大學，轉變為叛逆青年。考上台大土木系的她，第一天上課就決定轉哲學系，「因為我三民主義考太低了，沒考上物理系，就知道自己應該轉回去念人文社會科學。」她喜歡物理與歷史，更喜歡讀科學史與哲學，高一時文理分組，因為下不了決定，還回家大哭了一場。最後選理組，理由是：「科學一定需要有老師教授，不容易自學，歷史、地理我可以自己讀。」

鄭麗君畢業於台大哲學系，她欣賞哲學家馬克思和韋伯，認為二者是重要典範，互為對比的不同世界觀，給她很大的啟發。（鄭麗君提供）

大二時參與野百合學運，在決策小組之下的祕書處，「我會經手訂便當跟接受捐款，曾經一餐訂上萬個便當，訂到鄰近的區域沒有便當。」隔年大三，她更在台大校門口絕食7天，抗議萬年老國代修憲，然而政壇上的大人們沒有任何回應，身為發起人的她，在決定宣布活動結束的前一天，拉起睡袋，不願意讓人看見淚水，悶著頭哭了一夜。那次的失敗感成了她從政的動力。

消逝的人事物容易勾起她的情緒。一次，在國家電影中心看紀錄片《紅盒子》，傳統布袋戲的興衰沒落，以及布袋戲大師陳錫煌與父親李天祿的親情矛盾，讓她忍不住問導演楊力州為何要拍這部電影？楊力州說，這部紀錄片其實是電影，「用最華麗的方式，向傳統布袋戲做告別。」聽到這樣的回答，鄭麗君當場哭到說不出話來。楊力州說：「她第二天自己去見陳錫煌師傅，請教關於布袋戲的政策，很低調，沒有發媒體。這2年改變蠻明顯，有一些法規短期間看不出效果，卻是重要的根基。」

再上一次哭，是政治受難者陳新吉的告別式。「他跟他的難友有一個諾言，活著的人要把故事傳出去。」陳新吉生前直到最後一刻，仍在為其他受難者寫故事，也曾在鄭麗君被打巴掌後，在臉書上描寫人權博物館成立前後，鄭麗君2次在紀念碑前追思時，都掉下眼淚。鄭麗君說：「我那天才想到，其實我被打那一巴掌，更痛的應該是這些前輩吧，他們承受苦難的歲月很不容易，還要被誤解，我想到就覺得蠻心疼的。」

1991年，鄭麗君於台大發起絕食，抗議萬年老國代修憲。（鄭麗君提供）

　

思念故人傷痛　淚水無法呈現

有些傷痛是淚水無法呈現的。陳新吉逝世的那一天，是5月17日，那天也是同婚專法通過的日子。採訪時，我問她可有想到邱妙津？邱妙津是鄭麗君留法時期的好友，邱妙津的小說《鱷魚手記》是女同志文學的經典，可惜她在1995年於巴黎自殺離世。

「我有想起她，她如果還在的話，應該會比較快樂。」她眼神變得溫柔，論述時不斷比劃的雙手，合了起來。她至今仍吃素，有一部分原因是為了幫邱妙津祈禱。「我跟她有特別的感情，她常跟我分享她創作中的心情，和她怎麼面對理想中的世界跟現實生活中的落差。」她至今仍不敢翻閱《蒙馬特遺書》，「可能留到某個人生階段，我再來讀。」

好友離世，或許也讓人在異鄉的孤獨感更多，在法國攻讀哲學系博士時，台灣的政治環境劇烈變動，讓她內心有著焦慮感，「我很渴望回家，很想回台灣參加一些事情。」毅然決定放棄學位回台，是因為1999年的921大地震，「看到地震新聞，幾個小時，狂打電話都找不到家人，你也不知道多嚴重，那一刻我就覺得無論如何要趕快回台灣，心中浮起4個字，就是『禍福與共』。」

鄭麗君學生時期就結識林義雄，她結婚時，林義雄以書法寫下愛因斯坦（Albert Einstein）的名言致贈。

　

立委質詢羞辱　據理力爭對抗

她回台灣後，先在東吳大學當講師，又在林佳龍的邀請下進入台灣智庫，再成為最年輕的青輔會主委。那時她曾經哭過。立委質詢不滿意她堅持認為韓國大學生畢業起薪只比台灣大學生高1.5倍，怒斥：「嘸采妳生水水又少年（枉費妳長得美又年輕）。」罵她不自重、丟臉、可恥，連髒話「他媽的」都說出口。她立刻強硬反擊，請對方不要就外表作評論。「那時候我會委屈，在現場我沒有哭，但是後來回辦公室，我有哭，因為我覺得我是來做事的，尤其女性不應該受到這樣的羞辱。」

那之後她就不曾為政治上的衝突軟弱過了，立委時期更像一頭眼神銳利的貓。「你據理力爭，別人也會對你大聲，也會羞辱你，所以更要去fighting，去辯駁，或是大聲爭取，那讓我體會政治的意義。」

她說，文化部長第一天上任，就拿出蔡英文競選總統時由她所擬定的《文化政策白皮書》，開始按圖施工。「我開玩笑說，我做一個文化部長，一開口就是錢。」她為公視電視劇《我們與惡的距離》張羅資金，開拍耗資4千300萬元來自於「前瞻基礎建設計畫」特別預算，這齣引起大眾討論社會議題的夯劇，成了國家建設的一部分。接下來改編自吳明益小說的電視劇《天橋上的魔術師》，開拍資金更高達1億5千萬元。

　

上任張羅預算　軟硬體均優化

談到文化部預算，不但首度超過200億元，今年加計前瞻預算更是達到260億元，「我們《文化基本法》在今年也過了，它會保證文化預算逐年成長。」她顯得很開心，像是一個導演拿到了終身成就獎。

鄭麗君（前左）與丈夫沈學榮（前右）帶著孩子欣賞陳明章音樂會。（中央社）

「我更在意的是，我們這3年達成軟硬體預算結構的翻轉，其實文化預算硬體比例占很高，也就是說我們這個國家，對於文化政策、建設，大多以硬體設施為主。」她以劇場為例，談過去文化政策以為蓋了劇院，就是劇場。「其實藝術總監才是劇場，總監帶領的團隊才是劇場。他的藝術觀點是什麼？他要怎麼樣帶動觀眾縮短藝術跟民眾的距離，那個才是劇場。」又說：「我們在今年的預算成功達成軟硬體預算的優化，軟體預算成長比較多，我們才有辦法做一些文學藝術、文化教育，以及藝術機構的組織優化，做一些扎根的工作，這是更重要的。」

《天橋上的魔術師》 以中華商場為背景，那也是鄭麗君的童年。父母是苗栗苑裡人，婚後到台北工作。鄭麗君排行老三，「我們就住在中華商場附近的西寧南路，尾巴那裡，離鐵軌很近，所以我是聽火車的聲音長大的。」父母白手起家經營鐵工廠，經濟算不上富裕，沒太多時間陪伴，她因此早慧獨立，自己做玩具、找同伴玩，「或自己思考、編故事，小時候如果有書讀，會覺得是很大的享受。」

　

曾嫌菜市場名　體悟傳承珍惜

她曾經不喜歡自己的名字，覺得「麗君」二字很菜市場，國小時曾吵著爸媽想改名。名字是阿公在過世前取的，典故來自於章回小說《孟麗君》，描述才女孟麗君不屈從命運，女扮男裝成為朝廷宰相。「他（阿公）會喜歡讀孟麗君，已經超越很多性別的觀點。那年代的人普遍會選擇栽培家中的男生，忽略女生，可是他期待他的孫女可以努力，他盡力支持女孩子的教育。這是一個傳承，所以我就開始珍惜（這個名字）。」

早慧的女孩內心敏銳易感。國小時常與外婆睡在一起，外婆夜半因車禍過世的舅舅流淚時，她會起身安慰外婆。「我是一個外表看起來理性，內心情感豐富的人，以前看電影會哭，看小說，看到別人受苦的時候也會哭。」

即便敏銳易感，這麼多年歷練下來，她也不為自己哭了，與其流淚，不如做更多事。那孩子哭的時候，妳怎麼哄呢？鄭麗君嘟起嘴來：「就抱他呀，跟他說哭沒有用呦，要討論喔，你要講呀，這樣我聽不懂呦。」


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