柯「擠牙膏式」論述受矚　雙城論壇扮兩岸關係風向球

▲去年雙城論壇晚宴上，台北市長柯文哲（右）與時任上海市常務副市長周波（左）共同舉杯。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／上海報導

台北市長柯文哲完成兩岸論述的答券後，順利取得舉辦和赴滬參加台北上海雙城論壇門票，適逢2020年大選前兩岸議題升溫，柯文哲擠牙膏式的論述，還能「再擠出什麼東西」備受關注。與此同時，大陸學者坦言，本次雙城論壇對大陸、柯文哲來說，更重要的是扮演未來兩岸關係發展和自身布局的「風向標」。

柯文哲6月初接受媒體專訪，除繼續主張兩岸一家親，重申五個互相外，提出「遵守體制而後改善現狀」、「有專屬定位的兩岸關系」後，隨即傳出雙城論壇敲定7月舉辦，國台辦亦公開表達讚賞；但與此同時，也讓一向不願把話說死的柯文哲，受到選民越加嚴格的檢視。

▲大陸國台辦發言人安峰山在日前舉行的例行記者會上，公開肯定柯的兩岸論述。（圖／記者陳政錄攝）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣在接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言，就陸方立場，當然希望柯文哲能有更好的兩岸論述，但就實事求是的角度看，台灣當前的社會環境的確複雜，柯文哲面臨很大的壓力，「話講到這裡已經很難能可貴了」。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑也形容，柯文哲的論述像在「擠牙膏」。但他認為，柯文哲能以台北市長的身分，在藍綠之間持續與大陸交流，是具有指標性意義和特殊性的。今年雙城論壇的持續舉辦，也反映儘管在當前特殊的兩岸氣氛，台灣民意對正常化的交流有需求，並能產生一定的緩和作用。

倪永傑說，本次雙城論壇有一個指標意義，就是為下階段的兩岸交流「探探路」，成為一個風向標，對柯自己而言亦然。

李振廣直言，以海峽論壇、國共論壇為例，都在民進黨當局的打壓下處處受阻，現在因柯在北市具有影響力，雙城論壇能夠舉辦，至少給兩岸交流留下了一個渠道，「留點希望」，且從本次柯文則將前往昆山，在交流上從兩個城市，擴大到長三角地區，未來上海赴台是否也可到北台灣其他地方？「這是非常積極的」。

▲2017年雙城論壇上，兩岸學生透過街舞交流。（圖／記者陳家祥攝）

針對柯文哲此行所冒的政治風險，李振廣則說，儘管有風險，但若表現得當，對柯的後續佈局，亦可能有正面影響，並提高自身處理兩岸問題的高度。因為對台灣民眾來說，對兩岸關係上擔心、關心和憂慮都是很強烈的，非常需要新方向，以及新的期待。



回顧柯文哲過去的兩岸論述，2015年時剛當選一年多的柯文哲欲赴陸出席雙城論壇，但因不提「九二共識」傳出受到抵制，以致柯文哲提出自己的「一五新觀點」，包括四個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」和秉持2014年連習會提出的「兩岸一家親精神」理念，才得以破冰，卻也飽受綠營人士抨擊。

2017年再度訪問上海時，柯和上海市長應允，均提到「兩岸命運共同體」的理念，被認為是迎合中共總書記習近平論述；2018年5月，柯文哲提出五個互相，多了「互相諒解」，而今年柯文哲赴上海，適逢2020大選前因素，柯可能多說多錯，但其政治生涯或許也已退無可退。

