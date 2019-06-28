6度酒駕誆思念亡妻　男聲請輕判法官：判7月坐牢徹底反省

▲台中一名李姓男子6度酒駕，法官認為他藐視法律不能再予輕縱，要他在牢裡好好反省。（示意圖／Pixabay）

地方中心／台中報導

台中市一名李姓男子曾在3個月內2度酒駕，共有5次酒駕前科繳納了65萬元的罰金，然而他仍沒記取教訓，不到一年時間又再度酒駕還差點喪命，事後卻辯稱沒有酗酒習慣，是思念已逝的妻子想藉酒消愁。台中高分院認為，李男藐視法律規範，不能再予輕縱，依公共危險罪判7個月確定，要他在牢裡徹底反省。

判決指出，李男先前5次的酒駕紀錄，依序為2004年8月遭員警攔檢，法院判拘役50日，易科罰金5萬元；第2次和第3次分別在2008年9月及12月酒駕撞車肇事，法院皆判刑4個月，易科罰金12萬元；而2010年4月李男第4次酒駕被攔查，法院判刑6個月，易科罰金18萬元；2017年8月他又第5次酒駕，法院同樣判6個月，易科罰金18萬元。

然而，李男5次酒駕共繳了65萬元罰金卻沒記取教訓，於2018年6月21日酒後騎車在台中沙鹿與一輛自小客車相撞，對方沒有受傷，李男卻慘摔還差點喪命住進加護病房。台中地院認為，對於李男第6度酒駕「不宜再予輕縱」，判處有期徒刑7個月必須入獄。

李男上訴二審指稱自己並沒有酗酒習慣，是因為思念離世的愛妻，心情非常鬱悶才飲酒；另外，他也提到身體狀況差，車禍又加上癌症手術，體重掉到只剩下40多公斤，在醫院度過2個月，因此聲請輕判徒刑6個月，希望能繳納罰金不用入獄；二審法官卻認為，思念愛妻並非酒駕理由，維持原判決，判刑7個月入獄，全案確定。

【更多新聞】

運將突開車門！害夫婦慘摔撞斷門牙 竟罵：你們先撞我...影片曝光神打臉

