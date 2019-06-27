卓榮泰喊話合作　黃國昌：計算選舉不如擺出態度

▲立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

針對民進黨中常委沈發惠不爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名，被視為民進黨繼續禮讓時代力量立委黃國昌，民進黨主席卓榮泰表示，對於跟時代力量未來合作抱持著高度期望。對此，黃國昌27日受訪時回應，如果要合作，請民進黨擺出態度來，而不是政治人物在計算選舉。

去年未爭取新北市議員連任的民進黨中常委沈發惠，透過臉書正式宣布不爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名，被視為民進黨將繼續禮讓黃國昌。黃國昌26日回應，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了；民進黨主席卓榮泰則說，對於跟時代力量未來合作抱持著高度期望。

對於卓榮泰期待與時代力量合作，黃國昌27日為屏東違法養雞場召開記者會時表示，「如果要合作，請民進黨擺出態度來」，與其一天到晚關心選舉，不如關心一些實際的事情，比如屏東樂樂養雞場，荼毒周邊民眾的民進黨議員周碧雲，屏東縣長潘孟安至今擺爛無作為，我們在人民關心的時事上合作，對人民才有意義，「而不是政治人物在計算選舉」。

黃國昌說，卓榮泰有他的立場，跟時代力量要怎麼去談都尊重，相信時代力量主席邱顯智跟黨內決策委員會有他們的判斷。