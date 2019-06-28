623凱道遊行花費140萬！黃國昌公開收支明細　99萬結餘捐家扶基金會

▲黃國昌公開623凱道遊行財務收支明細。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢舉行「623凱道遊行」，黃國昌28日召開記者會公布財務收支明細 ，總計結餘有99萬321元。黃國昌表示，與館長討論過後，將全數捐給家扶基金會，讓成長遲緩兒童與受虐兒能夠得到最好的照顧。

黃國昌表示，623凱道遊行活動前他們在「嘖嘖募資平台」做了募資，非常感謝有1320位朋友從幾百元、幾千元、到最高兩萬元的捐款，讓他們在68分鐘內完成募資目標，最後館長也履行承諾另外捐了50萬元。

黃國昌指出，活動後經統計，凱道活動現場設備89萬93元、給募資平台回饋品與手續費20萬3635元、現場文宣品14萬1210元、行政費用與運輸費用9萬3070元、志工培訓與保險3萬3130元、表演團體費用4萬8170元，總支出共計140萬9308元。

黃國昌表示，感謝所有出錢出力的朋友，最後的結餘比預期多很多，與館長商量討論後決定將所有結餘款項捐給家扶基金會，將錢用在幫助成長遲緩兒童，以及用愛包圍受虐兒專案，在與家扶基金會聯繫後，對方也願意接受活動結餘的款項。

黃國昌說，不管是受虐兒或是成長遲緩兒童，都是國家未來的希望、台灣未來的主人翁，希望能夠透過這筆款項讓這些小朋友得到更好的照顧。

對於館長日前公開表示已和金剛直播、浪LIVE正式解約，黃國昌表示，館長所承受的壓力、遭遇到的打壓，以及在生意上面臨的損失「我很心疼」，看到館長堅持與勇氣，錢寧可少賺或不要賺，也堅持捍衛台灣民主自由的決心，在過去這段時間從來沒有動遙過，因此希望大家能夠適時的給館長加油與鼓勵。

黃國昌也說，他尊重直播平台的考慮與選擇，不管館長未來要在哪個平台開新的直播節目，在他能力所及的範圍都會幫忙，因為在台灣願意做這事情的人真的不容易。

▼時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）

