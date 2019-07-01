酒駕新制上路首日　新竹市抓5件「首張乘客連坐罰」開出

▲新竹市埔頂派出所開出新竹市的首張酒駕連坐罰單。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

7月1日凌晨0時酒駕新制正式開跑，新竹市從今晨0時到截至中午12時為止，共抓到5件酒駕案，其中4件公共危險及一般酒駕1件。公共危險罪內有3件汽車酒駕、1件機車酒駕，其中一件公共危險罪由埔頂派出所警員開出首張出連坐罰單，同車2名乘客也連累受罰，至於新竹縣警局則尚未開張。

7月1日實施的酒駕新制採「汽機車分流」，機車酒駕維持1萬5千元至9萬元罰鍰，汽車酒駕罰鍰則由原本的3萬元提高至12萬元；如果是5年內第2次酒駕，初次最高額度9萬元及12萬元，第2次即採累進處罰，依前1次加罰9萬元。另外闖越警方酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，也是採用累進處罰，逐次加罰18萬元。

汽機車駕駛人酒駕的吊扣駕照時間也延長為1年至2年，若是載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷，吊扣增為2年至4年；重傷或死亡者，就直接吊銷駕駛執照，不得再考領且可沒收車輛。

新制中的另一重點為「同車乘客連坐處罰」規定，只要汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可罰18歲以上同車乘客罰鍰6百元以上至3千元以下，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客則不受此限。

除了汽機車，自行車、電動自行車、三輪車等慢車酒駕也會受罰，罰鍰提高至6百元以上1千2百元以下；拒測則處2千4百元，以嚇阻民眾僥倖心理。