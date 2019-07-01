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苗栗首宗！酒駕新制上路才1小時　醉男超標至少罰3到12萬元

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▲酒駕新制上路第1天，就有民眾因為喝酒開車超標，被移送法辦，成為酒駕新制後，苗栗縣第1起案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲酒駕新制上路第1天，就有民眾因為喝酒開車超標，被移送法辦，成為酒駕新制後，苗栗縣第1起案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

7月1日酒駕新制正式上路，全苗栗縣第1件酒駕案件就發生在頭份地區。1日凌晨1時許，頭份警分局員警在頭份市維新路執行勤務時，發現1輛自小客車轉彎時沒有打方向燈，因此依規定將他攔下檢查，卻發現這名中年男子酒測值超過標準0.25毫克，被依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，立法院在2019年3月間，三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，除了加重酒駕刑責，酒駕拒測的罰鍰也提高到18萬元，更新增乘客連坐罰。而警政署從1日開始，將連續3天展開「全國酒駕大執法」，希望藉由新法以儆效尤。警政署也呼籲，希望民眾可以配合新法，也尊重其他用路人的生命安全、拒絕酒駕！

酒駕新制上路後，對於喝酒開車加重的刑罰如下：

1、提高酒駕違規罰鍰，汽車初次酒駕從原本1萬9500元到9萬，提高為3萬到12萬；機車則維持1萬5000到9萬。

2、累犯加重罰鍰，5年內第2次酒駕累犯即處以最高罰鍰；機車9萬、汽車12萬，第3次以上按次加罰9萬。

3、酒駕拒測加重處罰，從9萬提高到18萬，5年內第2次後每次加重18萬元。

4、酒駕吊扣駕照，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，車上如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年。

5、酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛。

6、酒駕者同車共責：與酒駕者同車者，年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰。不過排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客之處罰。至於酒癮治療和加裝酒精鎖的新制，預計2020年3月開始實施。

警方也呼籲民眾，酒駕新制大幅提升罰責，罰鍰也無上限；請民眾不要心存僥倖，以免害人又害已。

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關鍵字：酒駕新制,以身試法,苗栗第1人送辦

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