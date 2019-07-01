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他不是討厭妳！男人遇到問題只想「自己解決」　就當他離開地球吧

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文／有川真由美
譯／涂紋凰

什麼樣的女性會讓人想待在一起？

有個相處愉快今後也想繼續交往的男性朋友，某天卻突然變得冷淡、斷了聯絡。妳有沒有因此陷入恐慌的經驗呢？我有，所以我明白了一件事：「英雄會去遙遠的星球。」

其實這是一種比喻，表示「關上心門、精神上想要一個人的狀態」。例如有人會真的把自己關在房間裡，也有人待在妳身邊但心不在焉。

▲▼ 背影,沉默,孤獨。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲男性遇到壓力會想要自己獨處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

女性如果心裡有壓力，會選擇找人傾訴、商量，靠溝通解決問題；男性則是不輕易示弱的英雄，所以才會導致溝通不足，因為他們想要自己解決。

而壓力的原因有很多，有可能是「女朋友很囉唆」、「工作不順利」、「這樣下去真的好嗎」之類的問題，他們只是想要自己一個人思考而已。

這種時候女性唯一能做的事情就是什麼都不做，就當作「英雄的心受傷了，所以到遙遠的星球去維修」，放著不管就行了。

當男性把自己關起來，女性不免會心想「我被討厭了嗎」、「發生什麼事」、「該不會是想分手吧」，而陷入恐慌，堅決追問「到底怎麼回事」。因為女性只要沒有得到答案，就會陷入不安。

然而，若女性開始躁動，指責對方「太過分了」、「只想到自己」，對方反而會覺得煩不勝煩，甚至回頭責備女性，結果狀況只會越來越糟。尤其是在男性無法從容面對問題時，奪走時間、金錢、精力三大基本自由的女性，會更顯得惹人厭。

這一點不只丈夫和男朋友適用，所有男性都具有這項特質。

▲▼擁抱，戀人，情侶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）
▲當男性解決問題後，記得溫柔的給他一個擁抱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有時候，妳也需要配合對方的步調。一旦發現男性出現關上心門的徵兆時，就告訴自己「英雄總有一天會回來」。男性很少會主動告別，當有一個願意保留空間信賴自己的女性在身邊，對男性而言是一件很愜意的事。最後，當男性回到地球時，請溫柔歡迎他歸隊。

＊本文摘錄自《讓對方覺得超溫暖的相處練習：比起聊不停的社交高手，不如讓人相處自在更受人喜愛》

▲▼《讓對方覺得超溫暖的相處練習：比起聊不停的社交高手，不如讓人相處自在更受人喜愛》。（圖／采實文化 授權轉載）

作者：有川真由美

譯者：涂紋凰

本文由 采實文化 授權轉載

未經授權，請勿轉載

ET快訊
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關鍵字：讓對方覺得超溫暖的相處練習,采實文化,有川真由美,采實文化,兩性議題,兩性,溝通,壓力,男女交往

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