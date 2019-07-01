蘋果傳推陸特規版iPhone　棄Face ID改採螢幕下指紋辨識

▲蘋果擬在中國大陸市場推出特規版iPhone。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

據陸媒報導，為了搶攻競爭激烈的中國大陸智慧型手機市場，蘋果打算為中國大陸市場推出特規版iPhone，據傳將不會搭載Face ID，而是採用螢幕下指紋辨識功能。

據陸媒《新浪科技》引述供應鏈消息報導，蘋果目前在人民幣5000元（約新台幣22500元）價位的智慧型手機用戶流失嚴重，因為許多用戶都轉而使用中國大陸本土品牌手機，去年推出希望能打進中國大陸市場的iPhone XR就因此不成功。

供應鏈消息指出，在蘋果針對中國大陸市場進行調查過後，確認當地用戶對幾項智慧型手機主要功能訴求，像是電池續航力要長、雙卡雙待功能、外型要有自己的特色、自拍功能強大，以及售價不能太廉價但價位要是中等。因此打算針對上述情形進行改善，有望能為中國大陸市場推出一部特規版iPhone，但考量到成本，Face ID恐怕不會在這部特規機上現身，取而代之的會是目前蘋果仍尚未採用的螢幕下指紋辨識技術。

報導指出，其實蘋果早在2017年發布iPhone X前就已經申請過螢幕下指紋辨識技術的相關專利，主要是將針孔大小的感測器藏在螢幕之下，藉此實現螢幕下指紋辨識功能，據了解，蘋果希望能在螢幕放至大範圍的針孔感測器，讓用戶在螢幕的任何一處都能使用指紋辨識。

但報導強調，目前這部中國大陸特規版iPhone仍在初步討論階段，是否真的會推出，仍有待蘋果方面的進一步消息。