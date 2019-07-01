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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【法官法修正】職務法庭的外部委員真的夠外部嗎

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▲▼法官法部分條文修正草案三讀 民進黨立委拉海報慶祝 黃國昌發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院6月加開的臨時會通過《法官法》修正案，關於法官評鑑委員會外部委員人數的擴增，以及職務法庭新增參審員是否真具有外部性，卻值得觀察。（圖／記者屠惠剛攝）

2011年，在經過長達二十年的研議後，立法院終於通過《法官法》，並建立評鑑機制，以淘汰不適任的法官、檢察官。只是在此法正式實施以後，所能產生抑制效果似乎有限，不斷引發必須改革的聲浪。立法院在今年6月加開的臨時會，通過《法官法》修正案，只是其中關於法官評鑑委員會外部委員人數的擴增，以及職務法庭新增參審員是否真具有外部性，卻值得再為檢討。

根據《法官法》第4條第1項，對於法官的任免、轉任、解職、遷調、考核、獎懲等，司法院必須設立人事審議委員會來依法審議。而根據此條文第2項，除司法院長為當然委員與主席外，亦應指定11人、法官代表12人及3名學者專家共同組成人事審議委員會；而其中3位外部委員，由律師公會與法務部推舉人選，並由司法院來進行遴選。從人事審議委員會中僅有3名外部人士來看，屬於一種自律機制，不過，因其僅是有關人事之審議，留給司法自制，問題尚不大。

比較需要有他律機制者，實為具有汰除不適任司法人員的評鑑機制。而在此次《法官法》修正，廢除三年一次的全面性評鑑，其理由或許在此種評鑑早已流於形式，但問題是，是誰讓此種評鑑機制流於形式？

《法官法》修正後，關於法官評鑑就僅剩下個案評鑑，即法官於案件審理時，因程序有重大瑕疵，致須藉由法官評鑑委員會來加以審議。而此次《法官法》針對此部分的修正，也最受各界關注。

首先，原本人民要聲請法官評鑑，必須藉由中介的司法公益團體提出，這雖然可藉由此等團體為適度的篩選，卻也易有評鑑獨占的質疑。也因此，此次修正就將此等途徑刪除，而在第35條第1項第4款，直接明文當事人或被害人針對已終結的案件，可直接向法官評鑑委員會提出個案評鑑，但如此的放寬是否會帶來評鑑案件的暴增，就值得觀察。

其次，原本法官評鑑委員會在決議對法官懲處後，仍須移送監察院來決定是否彈劾，致有疊床架屋之感，故在此次修正，亦將此刪除，之後的法官評鑑委員會就可直接向職務法庭提出。如此的修正，雖可簡化流程，卻可能碰觸到憲法中，關於彈劾權專屬監察院的紅線。

至於更受關注的評鑑委員，其中的外部人士由目前的4人增加為6人，也就是說，未來的法官評鑑委員會由3位法官代表、1位檢察官代表、3位律師代表及6位社會公正人士來組成，似可有效避免同溫層的審理與評鑑。只是這6位所謂的公正人士，依據《法官法》第34條第1項第4款，仍是由法務部、律師公會來推舉，最終仍是由司法院來遴選，最終選出的，到底是真正的公正人士，抑或又是屬絕對友性者，也是一大疑問。

而無論法官評鑑委員會是否真具有外部性，最終還是得由職務法庭來審理，而目前最讓人詬病者，即是其組成全是法官，就無法避免輕輕放下的道德風險。因此，在此次的修正，於《法官法》第48條第1項但書，明文職務法庭審理法官懲戒事項，除3名法官外，還得加入2位參審員，以避免司法的自我保護。只是根據《法官法》第48條第5項，參審員是由司法院的法官遴選委員會遴選社會公正人士6人，任期三年不得連任，其選任權還是回到司法院本身，到底是否真能選出公正人士，也值得觀察。

更重要的是，職務法庭的案件審理由3位法官與2位參審員組成，但在《法官法》中並無對於合議庭的評議有特別規定，而依據《法官法施行細則》第24條第2項，關於職務法庭的評議必須準用《法院組織法》的規定。但《法院組織法》並無參審員評議的規定，且依據此法第105條第1項，評議採過半數決，則在職務法庭的參審員僅有兩名下，就必造成有參審之名、而無參審之實的結果。

總之，若要具有真正的外部性，無論是評鑑委員的社會公正人士或參審員，其人數不僅要多過內部人，同時，其產生也不應是由司法者決定，而應是採取隨機與普遍性的選出機制，並且得明文評議方式，才足以彰顯他律性的實質效果。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,法官法,職務法庭,參審員,法官評鑑,人事審議委員會

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