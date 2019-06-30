台灣棒球名人堂協會名人頒證暨特展　嘉義市棒球場開展

▲第六屆棒球名人堂特展於嘉義市棒球場開展。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣棒球名人堂協會日前在嘉義市立棒球場舉行第六屆名人頒證暨特展開幕儀式，本屆共有9位入名人堂是開辦以來入選人數最多的一次。嘉義市長黃敏惠、教育部體育署高俊雄署長、台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡、中華棒協林華韋副理事長、嘉義大學朱紀實副校長、嘉義大學校友會榮譽理事長蔡武璋、嘉義棒球名教練蘇棟川前輩、名人堂協會名譽理事長李憲宗、名人家屬等貴賓共同舉行開幕儀式。黃敏惠市長於棒球原鄉嘉義進行頒證儀式，格外具有紀念意義。





黃敏惠表示，嘉義市有KANO「不服輸」的精神，鼓舞著無數的莘莘學子和運動員，請高俊雄署長多多支持嘉義的棒球，因為嘉義市需要有好的棒球場，以爭取味全龍來經營嘉義主場，這樣嘉義市就有國小、國中、高中、大學和職棒等5級棒球的完整棒球體系，就讓嘉義的文化、歷史來作為棒球堅強的後盾。





黃敏惠說，這次有9位棒球人入名人堂，不只有球員，還有教練，都是推動棒球的主要推手。這次特展亮點包括6屆以來共24座名人銅雕首次全數亮相，此外50年代威震棒壇的台灣貝比魯斯洪太山，當年使用的球棒在一甲子後首次重現。看到他們的棒球故事和文物，實在精彩，呼籲民眾踴躍到場觀展。



教育部體育署高俊雄署長表示，在歐美運動是教育的一環，因為參與棒球活動就是教育過程，因為棒球員的EQ很高、耐力及自我紀律良好，更重要的是有團隊合作精神，也不輕言放棄，因此很多企業會聘用他們。



今年入選的名人，可說是囊括棒壇一世紀各階段發展的經典人物，包括剛在本月逝世、享耆壽97歲的嘉農名將洪太山，還有嘉農第一代好手蘇正生；另外金龍少棒代表性人物郭源治，在日本職棒與中華職棒都留下精彩好球的身影。

此外中職今年邁入第30年，創始隊教練宋宦勳、鄭昆吉、陳秀雄均入堂；為我國棒球裁判建立完善典章制度，並以公正無私執法態度，在國際棒壇獲得肯定的國際裁判高泉榮；明年棒球將重返東京奧運會戰場，至今創下我國奧運棒球史上最佳銀牌紀錄的掌舵者唐盼盼，和參與、負責三屆奧運棒球訓練的靈魂人物林敏政，都是本屆入堂名人。



展期適逢暑假，地點又位於嘉義公園、KANO主題園區旁，適合大家規劃來趟嘉義，進行一趟棒球文化之旅。展期從今日起到8/31止，主辦單位為吸引民眾踴躍入場參觀，每日都會提供限量棒球小贈品，絕對讓參觀民眾滿載而歸。