寶島行善團出資50萬　義工團無償助修獨居老50年老屋

▲▼ 寶島行善團助修獨居老婦50年老屋。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市78歲獨居老鍾羅米妹居住在屋齡50年的破舊老屋，由於地勢比兩側房屋要低，每逢下雨屋內就漏水，地板也容易淹水，因此嘉義行善團日前提供近50萬元建材費用加上來自全省各地的寶島行善義工團的團員，利用兩個假日的期間幫助78歲鍾羅米妹獨居阿嬤修復漏水房屋，30日完工交屋。嘉義市長黃敏惠感謝義工團為阿嬤提供一個安全溫暖的居住環境，也感謝他們的辛勞。

黃敏惠表示，台灣最美的風景是人，看見黃國峯理事長帶領著義工團有錢出錢，有力出力，20年來一直默默行善，已修復房子近500棟。也充分印證志工團精神「愛，就是在別人的需要上看到自己的責任。」讓許多弱勢團體受到志工團的幫助，能有更安全、更安心的居住環境居住，在此代表市府表達最大的敬意和謝意，有你真好。



鍾羅米妹表示︰「50多年來，今天是我最開心的一天，流下的眼淚是開心的眼淚，謝謝大家的幫助。」



社會處表示，阿嬤自先生和兒子去世後便獨自居住，每月只領中低老人生活津貼7,463元，維持生活已十分緊迫，而林森里王廣禮里長看到她的居住環境隨時間越來越不堪居住，便幫助她找到了寶島行善義工團的修繕協助。



隨著高齡和少子化，導致老年人獨居的比例越來越高，嘉義市目前有區公所及民間單位為獨居老人列冊，里幹事、志工或社工定期探望獨居長輩，定期的訪視能夠及時發現獨居長輩的狀況變化，適時的在長輩出現其他服務需求的時候轉介給長照或是醫療等資源，若鄰里有發現長輩獨居需要人員定期關懷訪視都可以聯繫東西區公所或是本府社會處，幫助嘉義市建置更完整的獨居長輩安全網絡。