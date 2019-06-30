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「18金釵」罷工事件　工會：20日16時起會員在哪都能停止勞務

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▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 1600記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲桃職工會30日下午再發聲明力挺18金釵。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第11天，桃職工會在30日下午針對18位落跑空服員，再一次發布澄清聲明表示，工會律師重申工會於6月20日宣布當天16時起發動罷工，意思是工會得命會員於16時後停止勞務，無論身在何處，會員都可以停止提供勞務，長榮航空發言人陳耀銘表示，18名空服員中，已有3人取回三寶回來值勤，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 1600記者會 。（圖／記者張一中攝）

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▲長榮空姐重回現場抗爭。（圖／記者張一中攝）

桃職工會也強調，長榮航空提到20日當天有18名組員於14點30分、14點40分報到，領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時罷飛加入罷工。工會再次聲明，要求長榮航空停止輿論抹黑。至於「18金釵」中有3位組員已復飛的消息，工會表示絕對尊重會員自由意志，但嚴厲譴責公司借題發揮，試圖動搖罷工會員。

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 1600記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲桃職工會律師6月30日再次現身為現場空服員解惑。（圖／記者張一中攝）

長榮航空發言人陳耀銘表示，在18名提早罷工的空服組員中，有3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。他強調，雖然有人願意回來上班，但因為違反公司規定在先，一碼歸一碼，會等調查完成後公布。

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關鍵字：長榮航空,長榮罷工,桃職工會

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