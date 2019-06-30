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社會 社會焦點 保障人權

「青春專案」臨檢KTV查獲17歲男傳播　輕熟女客驚呼「以為娃娃臉」

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▲▼萬華分局長張隆興帶隊執行擴大臨檢勤務，查獲一名林姓通緝犯。（圖／記者趙永博翻攝）

▲警方臨檢KTV，意外查到未成年男傳播。圖為示意圖。（圖／記者趙永博翻攝）

記者李忠憲／台中報導

「男傳（男傳播）」少見，竟還有未成年男傳！台中警方日前執行青春專案，臨檢轄區內KTV查獲罕見的男傳播。員警將他身分一查，發現竟然只有17歲，依法究辦，而在場的輕熟女客人不敢置信，驚呼「還以為是娃娃臉！」

暑假到來，學生紛紛開始放暑假，警方每年都會執行「青春專案」，避免懵懂青少年因單純或缺錢花用等，誤入歧途觸法。台中市警方也依各分局轄區訂立績效標準，落實執行。

某分局數日前臨檢青少年容易涉足場所，在轄區內的2家KTV，分別在3家包廂內查獲7名未成年傳播，年齡介於15歲至17歲，其中6名為傳播妹，1人竟是17歲的男傳播。

花錢消費的輕熟女客人得知後大吃一驚，直向警方說，她們找來3名男傳唱歌助興，看到他「以為只是單純娃娃臉！」，不知竟然未成年。7人隨後都帶回派出所，警詢後依法送往少年法庭。

坊間大多是傳播妹，工作多是坐檯、陪酒，但近來因為女客人增多，男傳播也逐漸受青睞，只是未成年從事傳播工作都是違法。

此外，社會局也將介入，由社工進行家庭功能評估再決定是否收容安置。仲介的經紀公司也涉及《兒童及少年性剝削防制條例》中的「利用兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等行為」，將通知到案說明。

警方基於偵查不公開，對案情部分不願說明，但對於男傳播都僅止於聽說耳聞，很少遇到，如今遇上了還遇上「最幼齒」的男傳，讓他們嘖嘖稱奇。

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關鍵字：傳播妹,男傳播,男傳,青春專案,台中市

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