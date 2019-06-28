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今年梅雨季集中中部以北　未來7至9月「颱風季」氣溫正常偏高

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▲108年颱風展望記者會。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局指出，未來一季氣溫偏高，雨量正常。（圖／截自中央氣象局，下同）

記者林育綾／台北報導

中央氣象局今（28日）回顧今年5至6月梅雨季指出，台灣受鋒面影響，雨量集中在中部以北，山區尤其顯著，但整體降雨量仍在正常範圍，2個月的均溫也接近正常。即將正式迎接未來一季（7至9月）颱風季，台灣氣溫以正常至偏高的機率較大，不過高溫會逐月降低，而雨量也預估接近正常。

▲108年颱風展望記者會。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局回顧今年5至6月梅雨季，雨量集中在中部以北偏多，但整體降雨量仍在正常範圍。

氣象預報中心主任呂國臣回顧，今年5至6月梅雨季因太平洋高壓偏弱，台灣受到鋒面影響，雨量集中在中部以北偏多，其他地區以正常為主；而溫度方面，5月氣溫略偏低，6月則偏暖，2個月的平均氣溫接近正常。

請繼續往下閱讀...

▲108年颱風展望記者會。（圖／中央氣象局提供）
▲今年7至9月氣溫偏暖，但逐月降低，雨量仍屬正常。

氣象局進一步分析，熱帶洋面目前呈現中太平洋聖嬰形態且預期將維持至夏季，雖其強度較弱，仍有可能減弱太平洋高壓強度，並略減緩台灣因暖化帶來的高溫趨勢。綜合研判顯示，今年7至9月台灣氣溫以「正常至偏高」的機率較大，不過偏暖訊號逐月降低；而未來一季雨量則以接近正常的機率較大，沒有特別偏多或偏少。

呂國臣也提到，去年較特別的現象是，有些熱帶性低氣壓帶來的降雨量比颱風更強；而即將迎來7至9月颱風季，預估在8月頻率高一些，今年侵台颱風數約3至5個，接近正常範圍。未來颱風警報期間，氣象局更將加密預報區間，從原本6小時更新一次加密為每3小時滾動更新，提醒民眾可以提前做好防颱準備。

氣象局預估今年侵台颱風約3至5個　未來警報將加密「每3小時更新」

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關鍵字：氣象,梅雨季,颱風季

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