「陰間運鈔車」清明總動員　有請新港奉天宮媽姐除穢保平安

▲▼ 嘉義縣清明紙錢集運淨車儀式，讓垃圾車化身為「運金車」，出車前要先「淨車」，今年恭請新港奉天宮媽祖坐鎮。（圖／嘉義縣政府，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局於清明連假持續推動紙錢減量與集中處理，為尊重民間信仰，免除民眾質疑紙錢集運車未除穢，日前舉辦「紙錢集運車淨車祈福法會大典」，特別慎重恭請新港奉天宮媽祖，進行淨車除穢保平安法事。局長張根穆表示，希望能讓民眾安心把紙錢交給環保局或公所的「運金車」集中焚化，暨敬祖且維護空氣品質。

環保局為兼顧民間傳統信仰與祭祖習俗，並改善因焚燒紙錢所造成的空氣問題，在2013年就推動紙錢集中燒政策，民眾已漸漸能接受紙錢減量及集中處理的觀念，而各鄉鎮市公所公墓及寶塔將會設置紙錢集中站，現場並提疏文，告知先祖紙錢集中煉化處理方式。

「紙錢集運車淨車祈福法會大典」，日前由環保局長張根穆擔任主祭官，全體員工陪祭，邀請府城祖傳延陵道壇道長吳政憲進行淨車祈福儀式，並向集運車灑淨、誦經，祈求神明及祖先保佑人車平安。淨車儀式除了針對環保局紙錢集運車輛外，另未到場公所紙錢集運車輛也會以車號在現場同步淨車祈福。

環保局表示，民眾在祭拜祖先及追隨信仰的同時，會焚燒大量的金紙及拜香，代表慎終追遠的體現，但是過程中會產生許多空氣污染如一氧化碳、苯、甲苯、粉塵等有害呼吸道的揮發性物質，對於過敏族群及幼兒老人健康容易造成很大的影響，且燃燒紙錢過程若稍有不慎，更會釀成火災。

張根穆指出，經過道士淨車儀式後的「紙錢集運車」將載運至鹿草焚化廠集中煉化，不僅讓民眾能夠放心將紙錢放置在集中站，更能共同維護空氣品質。