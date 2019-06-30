馬鈴薯有助減肥！「10大抗性澱粉」排行榜曝光…別做成它就OK

文／康健網站編輯、圖／pixabay

在許多人的減肥大計裡，「馬鈴薯」永遠是大敵，但研究發現，非但不需如此，多吃含抗性澱粉的食物，因為能降低脂肪儲存而減下體重。只要你將每天所吃的澱粉類，將其中的5～6％用抗性澱粉取代，就能達到減重效果。

熱量不高，還很營養！

炸薯條、焗烤薯泥幾乎決定了馬鈴薯給人的印象─吃了會胖。

根據抗性澱粉的原理，馬偕醫院營養師趙強說，馬鈴薯若不油炸變成薯條，就是澱粉模範生。1顆煮熟的馬鈴薯有3.2克的抗性澱粉，能降低脂肪儲存而減下體重。

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而且，馬鈴薯熱量不高，還很營養。台灣營養基金會執行長吳映蓉說，將整顆帶皮或切塊的馬鈴薯，加點迷迭香和鹽，放進烤箱烤或用電鍋蒸，一份100克的馬鈴薯塊，熱量才80卡。

（圖片來源：pixabay）

帶皮的馬鈴薯含多種維生素和類黃酮、檞皮素等植化素，有助心臟健康、降血壓、提升免疫力、防癌。昌盛堂中醫診所院長劉佳祐則指出，馬鈴薯是潤肺養胃之物，水分、纖維都多，還有抗性澱粉。

趙強笑說，我們真的冤枉馬鈴薯了。歐洲人攝取維生素C的主要來源就是馬鈴薯，只是台灣人多將馬鈴薯當配菜。馬鈴薯應為主食，與飯替換吃，就不怕吃進過多熱量了。

馬鈴薯發芽，快丟掉！

馬鈴薯為茄科食物，生長過程中會產生茄鹼（Glycoalkaloid），又稱為龍葵鹼或龍葵素。茄鹼是種天然毒素，可幫助植物對抗病蟲害，但卻可能導致急性中毒。

尤其當馬鈴薯發芽時，茄鹼會增加5～6倍，且茄鹼有熱穩定性，即使烹煮也難以破壞毒性， 若吃到可能導致嘔吐、腹痛、腹瀉等急性中毒症狀。

因此，當家中的馬鈴薯發芽了，還是建議整顆丟掉，不要只將發芽部分挖除。

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