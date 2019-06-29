川習會前夕　環時轟美：這個星球上最強大的國家分心了

▲G20峰會特別活動，川普、安倍晉三、習近平並肩坐。（圖／翻攝自Twitter／@g20org）

記者馬叔安／綜合報導

「川習會」前夕，《環球時報》於28日晚間發表社評指出，世界經濟和自由貿易等議題是否能得到緩解尚難定論，因為「這個星球上最強大的國家美國嚴重分心了」，美方對人類面臨的主要任務大多採取了不合作的態度，作為經濟總量全球第一，當美國成為某些問題的根源時，就更會讓國際社會一籌莫展。

社評直言，「華盛頓的興趣與世界的興趣就像是來自不同的時代」，大多數國家都相信，全球化改變了人類發展和解決問題的邏輯，加強合作是應對各種挑戰的前提，然而美國卻在此時覺得自己「吃虧了」，它自己發起建立的國際體系如今在它看來被「劫持」，成為侵蝕美國利益的工具，華盛頓還帶頭在各個領域「造反」。

▲G20峰會揭幕前各國領袖大合照，習近平（背對者）主動上前跟川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

社評舉例，美國連續退出從巴黎氣候協定，到聯合國教科文組織等多個機制和組織、癱瘓了WTO仲裁機制、拋棄伊朗核協議、與中國全面開打貿易戰、用加徵關稅威逼其他主要經濟體，作為最富強的國家帶頭「造反」，美國必然損害自己作為超級大國的利益根基。

社評強調，盛頓現在的做法是「貴族的民粹主義」，是美國政治游戲所導致的瞎胡鬧，是其國內騙局鬧到國際上的變假成真，只要國際上反饋的壓力足夠大，美國社會是有可能啟動認真思考的，「把問題講清楚，看清楚，總是有益無害的。」