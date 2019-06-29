長榮罷工進入關鍵第十日！ 29日最新航班異動「取消90班」

▲長榮空服員罷工第10天，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工進入第10天，昨（28）日在工會代表與長榮航空董事長會面後，帶回團體協商新方案，罷工案看似有望落幕，但是否接受結束罷工，需看今（29）日中午會員投票結果而定。而因應罷工行動，長榮航空航班異動也持續更新，6月29日原訂總航班有177班，取消90班，受影響旅客1萬6千餘人。

29日自台灣出發航班因罷工取消46班，桃園機場出發取消38班，松山機場出發取消2班，高雄小港機場出發取消3班，台中機場出發取消3班；返回台灣的部分取消44班，返回桃園機場共計取消36班、松山機場2班、高雄小港機場3班、台中機場3班。

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▲▼長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）



長榮空服員罷工航班異動日程從一開始的6月30日，再拉長到7月2日，28日已公布至到7月12日。據官網最新的「班機延誤/取消資訊」顯示，7月3日取消75班、7月4日取消81班、7月5日取消72班、7月6日取消70班、7月7日取消74班、7月8日取消59班、7月9日取消66班、7月10日取消65班、7月11日取消12班、7月12日取消6班。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日前暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

29日從台北桃園機場出發取消航班

BR178 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR166 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR891 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR768 台北 (TPE) 哈爾濱 (HRB)

BR851 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR075 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR075 曼谷 (BKK) 阿姆斯特丹 (AMS)

BR067 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR067 曼谷 (BKK) 倫敦 (LHR)

BR807 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

BR138 台北 (TPE) 函館 (HKD)

BR255 台北 (TPE) 峇里島 (DPS)

BR118 台北 (TPE) 仙台 (SDJ)

BR006 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

BR116 台北 (TPE) 札幌 (CTS)

BR008 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

B7172 台北 (TPE) 西安 (XIY)

BR728 台北 (TPE) 呼和浩特 (HET)

BR855 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR102 台北 (TPE) 福岡 (FUK)

BR805 台北 (TPE) 澳門 (MFM)

BR759 台北 (TPE) 桂林 (KWL)

BR180 台北 (TPE) 大阪 (KIX)

BR857 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR770 台北 (TPE) 黃山 (TXN)

B7029 台北 (TPE) 胡志明市 (SGN)

BR036 台北 (TPE) 多倫多 (YYZ)

BR150 台北 (TPE) 首爾 (ICN)

BR261 台北 (TPE) 馬尼拉 (MNL)

BR205 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR827 台北 (TPE) 香港 (HKG)

BR061 台北 (TPE) 曼谷 (BKK)

BR061 曼谷 (BKK) 維也納 (VIE)

BR315 台北 (TPE) 布里斯本 (BNE)

BR028 台北 (TPE) 舊金山 (SFO)

BR087 台北 (TPE) 巴黎 (CDG)

BR010 台北 (TPE) 溫哥華 (YVR)

BR016 台北 (TPE) 洛杉磯 (LAX)

29日從台北松山機場出發取消航班

BR156 台北 (TSA) 首爾 (GMP)

BR190 台北 (TSA) 東京 (HND)

29日從台中出發取消航班

B7519 台中 (RMQ) 廣州 (CAN)

BR819 台中 (RMQ) 澳門 (MFM)

B7587 台中 (RMQ) 深圳 (SZX)

29日從高雄出發取消航班

BR108 高雄 (KHH) 東京 (NRT)

BR829 高雄 (KHH) 澳門 (MFM)

B7268 高雄 (KHH) 杭州 (HGH)

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