　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
親子

管教前先深呼吸沉澱思緒　目的是為孩子好or「做父母面子」

請按讚支持ETtoday新聞雲

虐童、打小孩示意圖（圖／達志／示意圖）

▲管教前先深呼吸：目的是為孩子或父母面子。（圖／達志／示意圖）

 文／媽媽心(Jenny )

糾正孩子是媽媽的本性，但是我常常會檢討自己並且承認，有的時候在大庭廣眾之下管教孩子特別嚴格，是因為我不希望別人認為我是一個不盡責的媽媽。小孩子是該被管教沒有錯，被管教的孩子才是幸福的孩子，但是我們做父母的在管教孩子前可以先深呼吸一下，沉澱心裡的思緒，想清楚管教孩子的目的是真的為孩子好？還是為了自己做父母的面子？

我還有很多要學習的，感謝孩子讓我看到的世界不一樣，讓我有更多的成長與學習！媽媽們，我們一起努力！
 

▼更詳細話題內容請看《媽媽心時間 mamacheers show》影片

★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

★歡迎按讚「媽媽心 mamacheers」粉絲團和「媽媽心mamacheers」網站。

ET快訊
她下體狂流O老公「硬要壞壞」！3天後皮爛噴臭膿　醫看驚呆
烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標
草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看嚇傻：有張人臉

關鍵字：媽媽心,Jenny,媽媽心mamacheers,媽媽心時間,熱狗蛋糕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

管教前先深呼吸沉澱思緒　目的是為孩子好or「做父母面子」

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

鄧紫棋Vlog藏「生小孩日期」 10年後4歲小小鄧出現..網友:超萌!

管教前先深呼吸沉澱思緒　目的是為孩子好or「做父母面子」

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

海上布達拉宮在這！　玉環東沙石頭屋「小漁村大藝術」

玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

中職／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦尋求6連勝爬上龍頭

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

蘇迪曼盃／日本決賽對上大陸　桃田賢斗：我們有實力奪冠

坎城／奉俊昊《寄生上流》奪金棕櫚獎！激動狂擁宋康昊

國田賽／佐藤拳太郎首來台參賽400M　對楊隆翔、余晨逸印象深

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

親子熱門新聞

管教前先深呼吸：目的是為孩子o..

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

單親雜談：別把童星當孩子正職！

公廁只能容納1人　小孩怎麼辦？

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

不婚生子可行嗎？生父認領前先想..

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

繼續追夢　ZAYIN展翼主唱爸..

禽流感來！美乃滋、半熟蛋…別吃

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

更多熱門

相關新聞

家事非最重要　Jenny：媽媽應優先顧好自己

我們常跟小孩子說，要有好的時間管理與優先順序的概念。媽媽們，不要只是講講而已，要以身作則啊！10年後的今天，倒垃圾、洗碗、摺衣服都不最重要，重要的是妳有沒有好好的照顧好自己。

男女生怎教？她用4點創造獨特親密關係

Jenny：所有美的背後都有「過程」

媽媽心Jenny：能夠幫助別人才是真幸福

媽媽心Jenny：教小孩有「企圖心」很重要

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

BTS柾國：曾有200天網戀　分手原因曝光

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌位

橡皮筋勒死狗媽　無知幼犬搶吃奶

她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭

母牛肛門破裂流血　應是人為造成

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面