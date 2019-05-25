管教前先深呼吸沉澱思緒　目的是為孩子好or「做父母面子」

▲管教前先深呼吸：目的是為孩子或父母面子。（圖／達志／示意圖）

文／媽媽心(Jenny )



糾正孩子是媽媽的本性，但是我常常會檢討自己並且承認，有的時候在大庭廣眾之下管教孩子特別嚴格，是因為我不希望別人認為我是一個不盡責的媽媽。小孩子是該被管教沒有錯，被管教的孩子才是幸福的孩子，但是我們做父母的在管教孩子前可以先深呼吸一下，沉澱心裡的思緒，想清楚管教孩子的目的是真的為孩子好？還是為了自己做父母的面子？



我還有很多要學習的，感謝孩子讓我看到的世界不一樣，讓我有更多的成長與學習！媽媽們，我們一起努力！



▼更詳細話題內容請看《媽媽心時間 mamacheers show》影片

★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

★歡迎按讚「媽媽心 mamacheers」粉絲團和「媽媽心mamacheers」網站。