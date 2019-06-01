「你再哭試試試看，媽媽馬上把你丟出去！」　別再情緒勒索孩子了



▲不要再用情緒勒索孩子，試著用正面話語溝通。（圖為示意圖／翻攝自pixabay）



文／媽媽心(Jenny )



你曾聽過「情緒勒索」嗎？

做父母的時常在無意間會用情緒的話語給孩子很大的壓力，譬如說：「你再哭試試看，媽媽馬上把你丟出去！」、「你不聽話沒關係呀，反正你在媽媽心目中本來就不是乖小孩～」、「我今天所做的一切，都是為你好！」這樣的話語可能在當下父母可以得到想要的，但是接收到這些話語的孩子其實是很受傷的，而且久了後不是開始躲避父母，要不然就是放棄自己。



其實我們父母講這些話，不就只是為孩子好，或甚至只是在跟孩子撒嬌而已，沒有必要因此給小孩好大的情緒壓力，讓孩子害怕失去你給他的愛。我們可以試著用鼓勵、用關心、用正面的話語，不要再用情緒勒索孩子了。

PS.暑假到了，來碗清涼的涼拌烏龍麵再適合不過了！



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★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

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