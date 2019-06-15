豬隊友也還是隊友！　養育孩子是「父母團隊」的事

▲記養育孩子不是一個人的事。（圖／示意圖／達志影像）

文／媽媽心(Jenny )

許多媽媽跟我說她們最怕孩子放假了，但是我反而很喜歡放假，尤其是暑假！因為我可以不用每天早上起來做便當、趕孩子上學，對我來說也是一個我放長假的時候。

不要忘記養育孩子不是一個人的事，還有另一半，是父母團隊的事。其實爸爸們也是孩子們的超人，他們也有自己帶孩子的方法，可以給孩子不同的刺激，孩子也可以從爸爸身上學習到不一樣的生活方式及價值觀（好啦～就算是豬隊友也還是隊友）。

趁暑假，孩子放假，媽媽們也放假一下吧！

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★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

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